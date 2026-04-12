A domicile, le SC Uster a dominé les championnats de Suisse en grand bassin. Le club zurichois a totalisé 22 médailles, avec un nouveau record national dans le relais 4x100 m libre féminin (3'47''78).

Le SC Uster survole les nationaux en grand bassin (archives). KEYSTONE

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Les stars helvétiques ont également marqué la compétition de leur empreinte. Noè Ponti a pris le départ du 200 m papillon pour la première fois depuis les Jeux d'été de 2024 à Paris et s'est imposé en 1'56''15. Ponti a poussé le jeune Enrico Sottile, âgé de seulement 18 ans à atteindre la limite de qualification pour les championnats d'Europe (1'59''12).

Dimanche, le Genevois Roman Mityukov a remporté un nouveau titre de champion de Suisse sur le 100 m dos. Sa performance de la veille sur le 200 m dos (1'55''36) a été la meilleure de ces joutes zurichoises.