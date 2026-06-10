La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a validé mercredi la réinscription au programme des JO-2030 du ski-alpinisme, «sport additionnel» qui avait fait ses débuts olympiques à Milan-Cortina.

Les Suisses Marianne Fatton et Jon Kistler font partie des premiers médaillés olympiques de l’histoire en ski-alpinisme. KEYSTONE

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport Clara Francey

Réuni à Lausanne, l'exécutif olympique «a décidé d'approuver» la proposition des Alpes françaises «et va la soumettre à la session» extraordinaire de l'instance les 24 et 25 juin, a annoncé à la presse la présidente du CIO, Kirsty Coventry.

Le feu vert final reviendra donc à la centaine de membres de l'organisation olympique, sans grand suspense puisqu'ils ratifient généralement les propositions de la commission exécutive.

Kirsty Coventry a par ailleurs confirmé que le programme sportif complet des JO-2030 serait décidé fin juin, tout comme les quotas d'athlètes et la carte finale des sites, alors que le pôle de glace prévu à Nice doit être transféré à Lyon, ce qui nécessite la validation des fédérations internationales concernées.

La détermination du programme sportif «sera éclairée par toutes les données que nous recevons de Milan-Cortina» pour évaluer «l'attrait mondial» des différentes épreuves, a complété Pierre Ducrey, directeur des Sports au sein du CIO.

Dans un communiqué mardi soir, les organisateurs des JO-2030 (Cojop) expliquaient avoir proposé au CIO «d'intégrer le ski-alpinisme au programme» des jeux organisés dans les Alpes françaises, seul sport additionnel présenté, en ajoutant des épreuves individuelles au sprint et au relais mixte déjà présents à Milan-Cortina.

Le Cojop souligne que le ski-alpinisme, «héritier d'une longue tradition alpine, connaît aujourd'hui un essor remarquable porté par l'attrait croissant pour les sports d'endurance et pour une pratique plus authentique de la montagne».

Ces épreuves «auront vocation à se tenir dans le Briançonnais», un des pôles où doivent se tenir les Jeux d'hiver avec la Savoie, la Haute-Savoie ainsi que Lyon et sa métropole.

À Milan-Cortina, les Suisses Jon Kistler et Marianne Fatton avaient remporté la médaille d'argent en relais mixte de ski-alpinisme, deux jours après le titre olympique décroché par la Neuchâteloise en sprint.

En mai dernier, le CIO avait fermé la porte à la présence de sports d'été ou de sports toutes saisons pour les JO-2030, comme le trail ou le cyclocross.

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