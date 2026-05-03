L'édition 2026 du Tour de Romandie connaîtra son dénouement dimanche après-midi. La 5e et dernière étape, longue de 178,2 km entre Lucens et Leysin, s'annonce animée.

Passe de quatre pour Pogacar ? KEYSTONE

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Les occasions de faire la différence seront nombreuses, avec trois GP de la montagne répertoriés. Si les deux premières, à Sottens (5,1 km) et Vuillens (3,6 km), ne devraient pas faire trop mal aux jambes, l'ascension finale vers Leysin promet des étincelles: 13,9 km à 6% de moyenne, avec une déclivité maximale de 12%.

Leader du classement général avec 35 secondes d'avance sur son dauphin Florian Lipowitz, Tadej Pogacar visera une nouvelle fois la victoire dans cette dernière étape. Le Slovène a déjà levé à trois reprises les bras au ciel durant cette Boucle romande. En cas de victoire dans les Alpes Vaudoises, il égalerait Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur le TdR en 1951.