JO 2026 – Ski alpin Le TAS tranche : pas d’exclusion totale pour les skieurs russes

ATS

2.12.2025 - 14:47

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé mardi l'exclusion totale des skieurs russes et bélarusses des compétitions internationales. Ceci ouvre la voie à leur présence sous bannière neutre aux JO 2026 de Milan-Cortina (6-22 février).

Le TAS dit non à l'exclusion totale des skieurs russes et bélarusses (Illustration).
Le TAS dit non à l’exclusion totale des skieurs russes et bélarusses (Illustration).
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

02.12.2025, 14:47

02.12.2025, 15:42

S'ils «répondent aux critères» établis par le Comité international olympique (CIO) pour accéder au statut neutre, les athlètes des deux pays «devraient être autorisés à participer aux événements de qualification» de la Fédération internationale de ski pour les prochains Jeux d'hiver, explique la juridiction dans un communiqué.

JO d’hiver 2026. Athlètes russes : la FIS prend une décision lourde de conséquences !

JO d’hiver 2026Athlètes russes : la FIS prend une décision lourde de conséquences !

Le TAS désavoue ainsi la FIS, qui avait reconduit le 21 octobre son exclusion totale des skieurs russes et bélarusses, s'alignant sur l'intransigeance des instances internationales du biathlon et de la luge. Alors que la présence russe et bélarusse aux JO de Milan-Cortina (6-22 février 2026) s'annonçait particulièrement clairsemée et limitée aux patineurs, le TAS a ouvert une première brèche fin octobre en annulant l'interdiction totale des lugeurs russes.

«Politiquement neutre»

Prise en urgence après une audience lundi à huis clos, sa décision concernant les skieurs était donc prévisible, mais sa portée est encore supérieure: la FIS chapeaute en effet des disciplines (ski alpin, de fond et acrobatique, snowboard) représentant plus de la moitié des podiums aux JO d'hiver.

L'enjeu est particulièrement important en ski de fond, où les Russes sont historiquement dominants et avaient raflé près d'un tiers des médailles lors des JO2022 à Pékin. Il s'agit même de la «troisième décision de justice en faveur de la Russie dans les sports olympiques d'hiver», a rappelé le ministre russe des Sports, Mikhail Degtyarev, après celle décrochée en juin 2022 auprès du Tribunal d'appel de la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton.

