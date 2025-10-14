Les athlètes israéliens restent privés des championnats du monde qui s'ouvriront bien dimanche à Jakarta. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a refusé les mesures provisoires demandées en appel.

Artem Dolgopyat et ses compatriotes sont toujours privés de Mondiaux en Indonésie. IMAGO/UPI Photo

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Après le refus la semaine dernière des autorités indonésiennes de laisser entrer les gymnastes israéliens sur leur territoire, la fédération israélienne avait demandé au TAS d'obliger la fédération internationale à «garantir la participation de l'équipe israélienne aux championnats du monde», ou de «déplacer ou annuler ces championnats». Ces requêtes ont été rejetées mardi, selon un communiqué de la juridiction basée à Lausanne.

Le TAS poursuit néanmoins l'examen sur le fond de l'un des deux appels déposés par la fédération israélienne (IGF), conjointement avec «six athlètes israéliens qualifiés» pour les Mondiaux. Parmi eux figure notamment Artem Dolgopyat, champion du monde 2023 et médaillé d'or des JO 2021 de Tokyo au sol.

L'IGF estime que les statuts de la FIG obligent son comité exécutif à «prendre une décision» en cas de refus de visa à des athlètes. Elle pense aussi que cette absence de décision «constitue un déni de justice, créant ainsi une situation de discrimination contre une fédération membre».

Hors de sa compétence

De son côté, développe le communiqué du TAS, la fédération internationale «a souligné qu'elle n'a pas de prérogatives dans la délivrance de visas d'entrée en Indonésie» et que la décision des autorités de Jakarta «sort entièrement de (sa) compétence». Jeudi dernier, la ministre indonésienne des Affaires juridiques et des Droits humains, Yusril Ihza Mahendra, avait mis en avant la «politique fermement établie de ne pas avoir de contact avec Israël tant qu'il ne reconnaîtra pas l'existence d'une Palestine libre et souveraine».

Le lendemain, la FIG avait «pris note» dans un communiqué de la décision indonésienne, sans la critiquer explicitement ni envisager de déplacer la compétition. L'instance avait seulement dit espérer «qu'un environnement sera créé dès que possible où les athlètes du monde entier pourront pratiquer le sport en toute sécurité et avec tranquillité d'esprit».