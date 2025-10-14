  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de gymnastique Le TAS a tranché : les athlètes israéliens restent exclus

ATS

14.10.2025 - 12:58

Les athlètes israéliens restent privés des championnats du monde qui s'ouvriront bien dimanche à Jakarta. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a refusé les mesures provisoires demandées en appel.

Artem Dolgopyat et ses compatriotes sont toujours privés de Mondiaux en Indonésie.
Artem Dolgopyat et ses compatriotes sont toujours privés de Mondiaux en Indonésie.
IMAGO/UPI Photo
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

14.10.2025, 12:58

Après le refus la semaine dernière des autorités indonésiennes de laisser entrer les gymnastes israéliens sur leur territoire, la fédération israélienne avait demandé au TAS d'obliger la fédération internationale à «garantir la participation de l'équipe israélienne aux championnats du monde», ou de «déplacer ou annuler ces championnats». Ces requêtes ont été rejetées mardi, selon un communiqué de la juridiction basée à Lausanne.

Mondiaux de gymnastique. Les athlètes israéliens exclus : «Leurs visas ont été rejetés»

Mondiaux de gymnastiqueLes athlètes israéliens exclus : «Leurs visas ont été rejetés»

Le TAS poursuit néanmoins l'examen sur le fond de l'un des deux appels déposés par la fédération israélienne (IGF), conjointement avec «six athlètes israéliens qualifiés» pour les Mondiaux. Parmi eux figure notamment Artem Dolgopyat, champion du monde 2023 et médaillé d'or des JO 2021 de Tokyo au sol.

L'IGF estime que les statuts de la FIG obligent son comité exécutif à «prendre une décision» en cas de refus de visa à des athlètes. Elle pense aussi que cette absence de décision «constitue un déni de justice, créant ainsi une situation de discrimination contre une fédération membre».

Hors de sa compétence

De son côté, développe le communiqué du TAS, la fédération internationale «a souligné qu'elle n'a pas de prérogatives dans la délivrance de visas d'entrée en Indonésie» et que la décision des autorités de Jakarta «sort entièrement de (sa) compétence». Jeudi dernier, la ministre indonésienne des Affaires juridiques et des Droits humains, Yusril Ihza Mahendra, avait mis en avant la «politique fermement établie de ne pas avoir de contact avec Israël tant qu'il ne reconnaîtra pas l'existence d'une Palestine libre et souveraine».

Le lendemain, la FIG avait «pris note» dans un communiqué de la décision indonésienne, sans la critiquer explicitement ni envisager de déplacer la compétition. L'instance avait seulement dit espérer «qu'un environnement sera créé dès que possible où les athlètes du monde entier pourront pratiquer le sport en toute sécurité et avec tranquillité d'esprit».

Les plus lus

Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
«Cette absence de corps n'est pas une preuve en moins, c'est une sauvagerie en plus»
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
Qui est «Porky», cet ultra-conservateur qui fait sensation dans son pays ?
Didier Deschamps fulmine : «Cela ne doit pas nous arriver»