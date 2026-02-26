Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a suspendu en appel pour deux ans l'Ethiopienne Diribe Welteji, vice-championne du monde du 1500 m en 2023. Elle a été reconnue coupable d'avoir enfreint le règlement antidopage.

Le TAS a suspendu en appel pour deux ans Diribe Welteji (ici à Athletissima en 2024). KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La juridiction sportive a sanctionné la spécialiste du demi-fond, âgée de 23 ans, d'une «période d'inéligibilité de deux ans à partir du 8 juillet 2025», a-t-elle annoncé dans un communiqué. Le tribunal lausannois l'avait suspendu en septembre dernier, juste avant les Mondiaux de Tokyo, à la demande de l'unité antidopage de la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics). Cette décision était provisoire, le temps d'étudier le fond du dossier.

Médaillée d'argent à Budapest en 2023, Diribe Welteji a été accusée le 21 mai 2025 par l'agence antidopage éthiopienne d'avoir refusé de fournir un échantillon lors d'un contrôle antidopage hors compétition sans justification.

Mais après une audience tenue le 12 août, la même agence avait conclu que l'athlète n'avait pas violé la réglementation antidopage. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant le TAS interjeté par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) de World Athletics, qui réclamait une suspension de quatre années. L'arbitre unique du TAS a conclu que Welteji avait enfreint la réglementation antidopage, en ayant démontré une «négligence» indigne d'une sportive de «son calibre et de son expérience», selon le communiqué.