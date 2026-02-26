  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Athlétisme Le TAS suspend pour deux ans une médaillée mondiale

ATS

26.2.2026 - 18:22

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a suspendu en appel pour deux ans l'Ethiopienne Diribe Welteji, vice-championne du monde du 1500 m en 2023. Elle a été reconnue coupable d'avoir enfreint le règlement antidopage.

Le TAS a suspendu en appel pour deux ans Diribe Welteji (ici à Athletissima en 2024).
Le TAS a suspendu en appel pour deux ans Diribe Welteji (ici à Athletissima en 2024).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

26.02.2026, 18:22

26.02.2026, 18:24

La juridiction sportive a sanctionné la spécialiste du demi-fond, âgée de 23 ans, d'une «période d'inéligibilité de deux ans à partir du 8 juillet 2025», a-t-elle annoncé dans un communiqué. Le tribunal lausannois l'avait suspendu en septembre dernier, juste avant les Mondiaux de Tokyo, à la demande de l'unité antidopage de la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics). Cette décision était provisoire, le temps d'étudier le fond du dossier.

Athlétisme. Une favorite au titre suspendue un jour avant les Mondiaux !

AthlétismeUne favorite au titre suspendue un jour avant les Mondiaux !

Médaillée d'argent à Budapest en 2023, Diribe Welteji a été accusée le 21 mai 2025 par l'agence antidopage éthiopienne d'avoir refusé de fournir un échantillon lors d'un contrôle antidopage hors compétition sans justification.

Mais après une audience tenue le 12 août, la même agence avait conclu que l'athlète n'avait pas violé la réglementation antidopage. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant le TAS interjeté par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) de World Athletics, qui réclamait une suspension de quatre années. L'arbitre unique du TAS a conclu que Welteji avait enfreint la réglementation antidopage, en ayant démontré une «négligence» indigne d'une sportive de «son calibre et de son expérience», selon le communiqué.

Les plus lus

Un bateau de croisière quitte le port trop tôt, des passagers restent bloqués à terre
L’audition d’Hillary Clinton suspendue après la diffusion d’une photo
Affaire Epstein : Hillary Clinton demande que Trump soit forcé de s’expliquer sous serment
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Scandale dans les vestiaires : une footballeuse suisse s'indigne