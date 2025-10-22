  1. Clients Privés
NBA Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela dans un match fou

ATS

22.10.2025 - 08:30

Quelle reprise ! Le Thunder d'Oklahoma City, quatre mois après son premier titre, a lancé la 80e saison NBA avec un succès fou mardi contre Houston et Clint Capela, après deux prolongations (125-124).

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

22.10.2025, 08:30

22.10.2025, 08:33

La soirée, électrique, avait débuté dans la joie avec, comme le veut la tradition, la cérémonie de remise des bagues de champion aux joueurs du Thunder, et la levée de leur bannière. Tous les héros du printemps étaient présents pour une franchise qui n'a pas touché son effectif cet été et fait figure de favorite pour un doublé pas vu depuis les Golden State Warriors de Stephen Curry (2017 et 2018).

A la tête d'une sacrée bande de gros bras (plus grand cinq majeur de l'histoire, près de 2,10 m de moyenne), Kevin Durant avait tout pour être le méchant de l'histoire mardi. Le nouveau joueur des Rockets a été copieusement sifflé par son ancien public de l'Oklahoma (2007-2016), qui ne lui a jamais pardonné son départ pour San Francisco à l'époque.

Les Texans ont pris 12 points d'avance dans le troisième quart-temps mais, après l'avoir bien contenu, ont fini par subir le retour du MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 5 rebonds et 5 passes, mais 1 sur 9 de loin), bien aidé par Chet Holmgren (28 points).

Capela sort du banc

Malgré le grand match du Turc Alperen Sengun (39 points, 11 rebonds, 7 passes), le symbole a voulu que Durant rate sa fin de match. «KD» (23 points, 9 rebonds) a commis quelques maladresses, demandé un temps mort indu heureusement manqué par les arbitres, et été désorienté par «SGA» pour une faute et deux ultimes lancers francs gagnants à deux secondes de la sirène.

D'après la NBA, c'est la sixième fois qu'un match de la soirée d'ouverture se terminait après deux prolongations de cinq minutes, le premier depuis 2005.

Clint Capela, qui a fait cet été son retour à Houston cinq ans après son départ à Atlanta, a foulé le parquet pendant moins de huit minutes mardi. Le pivot genevois a réussi un panier et transformé deux lancers francs, mais n'a pas capté de rebond.

«Wemby» de retour mercredi

En fin de soirée, les Los Angeles Lakers d'un grand Luka Doncic (43 points, 12 rebonds, 9 passes) ont été dominés par les Golden State Warriors de Stephen Curry (23 points) et Jimmy Butler (31 points) 119 à 109. Absent en raison d'une sciatique, LeBron James va manquer plusieurs semaines de compétition.

Le phénomène français Victor Wembanyama est lui attendu mercredi avec les San Antonio Spurs à Dallas, pour sa première rencontre officielle depuis huit mois et le diagnostic d'une thrombose veineuse au niveau d'une épaule.

