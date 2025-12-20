  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Le Thunder cale à Minnesota et concède une nouvelle défaite

ATS

20.12.2025 - 07:25

Le Thunder a subi vendredi sa troisième défaite de la saison en NBA, la deuxième dans ses trois dernières sorties. Le champion en titre s'est incliné 112-107 sur le parquet de Minnesota.

Keystone-SDA

20.12.2025, 07:25

20.12.2025, 07:38

Oklahoma City, qui reste largement en tête du classement avec ses 25 victoires, a subi les foudres d'Anthony Edwards. De retour après avoir manqué trois matches sur blessure, le champion olympique 2024 a sorti le grand jeu face au Thunder en cumulant 26 points, 12 rebonds, 3 assists, 3 interceptions et 2 contres.

Anthony Edwards a notamment inscrit un panier à 3 points décisif à 38''5 de la fin pour permettre aux Timberwolves de prendre l'avantage pour de bon (108-107). Il a dans la foulée contré un tir de la star d'OKC Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur du match avec ses 35 points.

Le pivot des Spurs Victor Wembanyama a par ailleurs réussi vendredi un 100e match consécutif avec au moins un contre à son actif. Le phénomène français a bloqué 2 tirs dans un match remporté 126-98 par San Antonio face à Atlanta. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l'histoire de la NBA: Dikembe Mutombo (116 matches d'affilée avec au moins un contre) et Patrick Ewing (145).

Les plus lus

Un K.O. sans relief : Anthony Joshua ne fait qu’une bouchée de Jake Paul
L'administration Trump dévoile une première partie de l'explosif dossier Epstein
Le célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue
Les pédiatres suisses exigent des écoles un changement de mentalité
Ce que l'on sait de la publication partielle du dossier Epstein
L’ex-mari de Katy Perry s’indigne de sa romance avec Justin Trudeau