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NBA Le Thunder répond aux Spurs de Victor Wembanyama

ATS

21.5.2026 - 08:29

Oklahoma City, champion en titre, a répondu aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama avec un succès 122-113 mercredi à domicile. Le Thunder revient à 1-1 en finale de Conférence Ouest des play-off NBA.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.05.2026, 08:29

Après sa performance historique en ouverture lundi, Wembanyama a retrouvé des statistiques plus «humaines» avec 21 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 contres, avant le match 3 dans le Texas vendredi.

NBA. Wembanyama monumental, San Antonio gagne l'acte I

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Les Spurs ont toutefois longtemps résisté au Thunder, malgré 21 pertes de balles, l'absence de De'Aaron Fox, toujours touché à une cheville, et la sortie sur blessure de son remplaçant Dylan Harper (jambe droite).

Muselé lundi, le double MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander a été beaucoup plus efficace avec 30 points et 9 passes. Le Thunder a cependant perdu deux joueurs sur blessure, Jalen Williams, (ischio-jambiers), sorti rapidement, et le Belge Ajay Mitchell en toute fin de partie (jambe droite).

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