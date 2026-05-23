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NBA Le Thunder reprend la main à l'extérieur contre les Spurs

ATS

23.5.2026 - 06:28

Oklahoma City a récupéré l'avantage du terrain en finale de la Conférence Ouest de NBA. Le Thunder est allé s'imposer 123-108 vendredi à San Antonio pour mener 2-1 dans la série.

Keystone-SDA

23.05.2026, 06:28

23.05.2026, 08:49

Porté par son double MVP Shai Gilgeous-Alexander (26 points, 12 passes décisives), OKC est désormais à deux succès d'une nouvelle finale NBA. Le tenant du titre a réagi doublement en champion, après avoir été chahuté en début de série et sur les premières minutes de la rencontre vendredi.

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Les Spurs de Victor Wembanyama (26 points, mais seulement 4 rebonds) ont attaqué pied au plancher leur premier match à domicile dans cette finale de Conférence. Proposant un rythme dingue et une défense étouffante, ils menaient 15-0 après moins de trois minutes de jeu.

Mais le Thunder, privé de Jalen Williams (ischio-jambiers), n'a pas paniqué face à ces Spurs survoltés. OKC n'était plus mené que 31-24 à la fin du quart-temps, et a pris une première fois les commandes après 1'04 de jeu dans le deuxième quart sur un panier à 3 points de Shai Gilgeous-Alexander.

Une différence de banc

L'équipe a patiemment posé sa patte sur le match grâce son banc, infiniment plus fort que celui des Spurs depuis le début de la série. Menés par Jared McCain (24 points) et Jaylin Williams (18), les remplaçants des visiteurs ont inscrits 76 points, contre 23 seulement pour ceux des locaux.

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Le choc entre les deux meilleures équipes de la saison régulière tourne donc temporairement en faveur du Thunder, qui vise un deuxième titre consécutif. Les jeunes Spurs, qui découvrent en majorité les play-off à l'image de Wembanyama (22 ans), tenteront de réagir dimanche, toujours au Texas.

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