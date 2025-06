Le Thunder d'Oklahoma City, malmené toute la rencontre, s'est accroché pour finir par renverser les Indiana Pacers 111-104 et égaliser à 2-2 en finale NBA vendredi à Indianapolis.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Bien contenu presque toute la partie, le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander (31 points) a été essentiel dans les derniers instants pour garder cette finale toujours aussi indécise avant le match 5 lundi en Oklahoma. Si le match est toujours resté relativement serré (jamais plus de 10 points d'écart), Oklahoma City a été plus souvent dominé, et était encore mené de dix points peu avant la fin du 3e quart-temps.

Mais le Thunder, qui semblait à court de solutions, a réussi un très bon début de 4e quart-temps et, dans les dernières minutes, a pu compter sur Gilgeous-Alexander, impérial à mi-distance, de loin et sur la ligne des lancers francs, inscrivant 13 points dans les quatre dernières minutes.

«Combat de chiens»

«On a enfin réussi quelques stops en défense, leur pression a baissé grâce à cela. On a pu développer notre jeu. Tout part toujours des stops pour nous», a commenté «SGA» au micro du diffuseur, qualifiant la rencontre de de «combat de chiens».

Après avoir multiplié les retours improbables, notamment lors du premier match de la finale, les Pacers ont fini par en subir un à domicile, au désespoir de leurs fans, pourtant bouillants toute la rencontre. Ils savent qu'ils reviendront en Indiana pour le match 6 jeudi, où une des deux équipes aura l'occasion de se parer d'un premier titre NBA.