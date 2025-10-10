Le Tour d'Italie s'élancera en 2026 de Bulgarie, une première dans son histoire. Le propriétaire et président de RCS Sport, l'organisateur du Giro (9-31 mai 2026), l'a annoncé vendredi.

Le Giro, remporté cette année par Simon Yates, partira de Bulgarie en 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«On est parti en mai dernier d'Albanie, l'année prochaine, cela sera depuis la Bulgarie», a déclaré Urbano Cairo en marge du Festival du sport organisé par la Gazzetta dello Sport, propriété du groupe RCS, sans donner plus de précisions.

«Ces grands départs de l'étranger ont un impact positif, dans les pays d'où on part comme pour les Italiens qui découvrent de nouveaux territoires. On dynamise les exportations italiennes, le Giro est un ambassadeur du sport dans le monde», s'est-il félicité.

Le Giro s'élancera pour la seizième fois de son histoire de l'étranger, un mouvement qui s'accélère depuis 2010, avec des départs depuis les Pays-Bas (2010, 2016), le Danemark (2012), le Royaume-Uni (2014), Israël (2018), la Hongrie (2022) et l'Albanie (2025), pour trois étapes.