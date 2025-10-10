  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclisme Le départ du Tour d'Italie 2026 en Bulgarie

ATS

10.10.2025 - 14:28

Le Tour d'Italie s'élancera en 2026 de Bulgarie, une première dans son histoire. Le propriétaire et président de RCS Sport, l'organisateur du Giro (9-31 mai 2026), l'a annoncé vendredi.

Le Giro, remporté cette année par Simon Yates, partira de Bulgarie en 2026.
Le Giro, remporté cette année par Simon Yates, partira de Bulgarie en 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.10.2025, 14:28

10.10.2025, 14:36

«On est parti en mai dernier d'Albanie, l'année prochaine, cela sera depuis la Bulgarie», a déclaré Urbano Cairo en marge du Festival du sport organisé par la Gazzetta dello Sport, propriété du groupe RCS, sans donner plus de précisions.

«Ces grands départs de l'étranger ont un impact positif, dans les pays d'où on part comme pour les Italiens qui découvrent de nouveaux territoires. On dynamise les exportations italiennes, le Giro est un ambassadeur du sport dans le monde», s'est-il félicité.

Le Giro s'élancera pour la seizième fois de son histoire de l'étranger, un mouvement qui s'accélère depuis 2010, avec des départs depuis les Pays-Bas (2010, 2016), le Danemark (2012), le Royaume-Uni (2014), Israël (2018), la Hongrie (2022) et l'Albanie (2025), pour trois étapes.

Les plus lus

La pique de la Maison Blanche après le Nobel décerné à la «libératrice»
Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
Le petit Gus toujours introuvable – Une fausse image sème la zizanie
Le chanteur d'un groupe mythique meurt à 82 ans
«Personne n'est parfait en tant qu'être humain, mais Mikaela...»