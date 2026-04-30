En remportant les deux premières étapes sur sprint, tant mercredi que jeudi, Tadej Pogacar a déjà assis sa domination sur le Tour de Romandie. «Je ne m’attendais pas à gagner aujourd’hui» à Vucherens, a toutefois reconnu le Slovène en conférence de presse. Réaction du maillot jaune.

Tadej Pogacar a, comme la veille, remporté la 2e étape du Tour de Romandie jeudi à Vucherens. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Vucherens Nicolas Larchevêque

Tadej Pogacar, pouvez-vous nous parler de cet incroyable sprint final, au moment où vous remontez vos adversaires et gagnez cette 2e étape, ici à Vucherens ?

«Cela a été une longue attente, parce qu'il y avait beaucoup de vent de face dans le sprint et aussi parce que les jambes étaient fatiguées par l'ascension précédente (ndlr : à Vuillens). J’ai vraiment eu de la chance à la fin d’avoir la vitesse nécessaire pour dépasser Dorian Godon (2e), qui est super rapide, tout comme Finn Fisher-Black (3e). C’était une super journée, on ne s’attendait pas à gagner, l’équipe peut être contente.»

C’est toujours agréable de gagner, mais avec le maillot jaune, c’est un peu plus spécial. C’est votre première victoire au Tour de Romandie avec ce maillot, et peut-être pas la dernière...

«On ne sait jamais quand ce sera la dernière, peut-être que c’était aujourd'hui... C'est toujours spécial de gagner avec le maillot jaune, surtout un jour comme aujourd'hui où c'est vraiment imprévisible et où la fin est complètement folle. Je suis vraiment heureux de remporter une étape comme celle-ci. C'est beaucoup d'adrénaline et énormément de choses peuvent mal tourner ou bien se passer. C'est vraiment intéressant et passionnant.»

Vous participez souvent à de grandes courses, comme Paris-Roubaix ou le Tour de France, où tout le monde a les yeux rivés sur vous. Qu'est-ce qui est différent ici cette semaine au Tour de Romandie ? Est-ce plus calme ?

«Je dois dire que c'est effectivement plus calme, je ne vais pas mentir. Dans les classiques, c'est toujours un grand chaos et un gros peloton stressé. C’est juste une journée où tout doit être parfait, alors qu'ici, ça se joue sur cinq étapes. Tout le monde sait que les ascensions en montagnes sont les moments clés et qu’il faut avoir de bonnes jambes, il y a donc moins de stress. C’est aussi une course par étapes, ce qui fait une grande différence : c’est moins stressant que dans les classiques. J’apprécie vraiment ça, mais bien entendu, il y aura toujours un peu de stress en course.»

Avez-vous eu le temps de voir vos parents durant la course ?

«Non, je ne les ai pas vus aujourd’hui, ils se cachaient je ne sais où. Mais j’ai passé du temps avec eux ce matin. Ils sont venus à l’hôtel et on a pris le petit-déjeuner avec l’équipe, c’était sympa. Je n’ai pas pu les croiser sur le parcours, on courait trop vite et il y avait beaucoup de monde sur le bord de la route, ce qui est génial. Mais je sais qu'ils sont là pour m’encourager.»

Vous avez gagné la première étape mercredi et la deuxième jeudi. Qu’est-ce qu’il s’est passé lors du prologue mardi à Villars-sur-Glâne (ndlr : il avait terminé au 6e rang à 7 secondes du vainqueur Dorian Godon) ?

«C'était seulement la deuxième étape aujourd'hui, non ? J’ai donc deux victoires sur deux courses... (rires). Plus sérieusement, je n'ai jamais aimé l'exercice du prologue. Mardi, c’était le premier prologue de ma carrière professionnelle. Quand j'étais plus jeune, chez les juniors et même avant, j'étais toujours nul en prologue. Je finissais toujours 48e, 58e, 68e, voire pire ! Pour moi, c'était donc un super résultat mardi.»