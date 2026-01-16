  1. Clients Privés
Cyclisme Le Tour Down Under pour donner le tempo d’une saison effrénée

ATS

16.1.2026 - 11:36

La saison World Tour de cyclisme va s'ouvrir en Australie avec le Tour Down Under. Ce sera samedi pour les femmes et mardi pour les hommes.

Le peloton lors de la sixième étape du Tour Down Under féminin à Adélaïde, en janvier 2025 (archive).
Le peloton lors de la sixième étape du Tour Down Under féminin à Adélaïde, en janvier 2025 (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.01.2026, 11:36

Du côté masculin, la course comprend six étapes autour d’Adélaïde, précédées d’un prologue. Il s’agit de la première épreuve sur 36 du calendrier. Ce programme reste inchangé par rapport à l’an dernier. Le World Tour compte toujours 21 courses d’un jour et 15 par étapes.

Tour de Suisse plus compact

La principale nouveauté concerne le Tour de Suisse. Désormais, l’épreuve masculine est réduite à cinq étapes, tandis que celle des dames sera allongée d’une journée. Autre changement notable, les deux courses se dérouleront en parallèle, sur les mêmes parcours, avec départ et arrivée au même endroit. Cette formule vise à rendre la manifestation plus compacte, plus attractive pour le public et plus viable financièrement.

Cyclisme. Tadej Pogacar aux Tours de Romandie et de Suisse !

CyclismeTadej Pogacar aux Tours de Romandie et de Suisse !

Leur place dans le calendrier reste toutefois inchangée. Le Tour de Suisse s’achèvera toujours environ deux semaines avant le départ du Tour de France, point culminant de la saison avec les Championnats du monde, prévus cette année à Montréal, fin septembre.

Pogacar et van der Poel

Sur la Grande Boucle, on s’attend une fois encore à un duel entre le tenant du titre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Sur les grandes classiques, Mathieu van der Poel devrait être le principal rival du champion du monde Pogacar. A à eux deux, le Néerlandais et le Slovène ont remporté 13 des 15 «Monuments» du cyclisme de ces trois dernières saisons, dont Paris-Roubaix et le Tour des Flandres.

Cyclisme. Jonas Vingegaard enchaînera Giro et Tour de France en 2026

CyclismeJonas Vingegaard enchaînera Giro et Tour de France en 2026

Aucun grand nom ne sera présent au départ de la saison en Australie. Chez les dames, la tenante du titre Noemi Rüegg mènera le peloton, accompagnée d’une autre Suissesse, Petra Stiasny. La championne du monde du contre-la-montre Marlen Reusser et la Genevoise Elise Chabbey commenceront leur saison un peu plus tard.

Chez les messieurs, Joel Suter (Tudor) et Mauro Schmid, champion de Suisse au sein de la formation australienne Jayco AlUla, feront honneur aux couleurs helvétiques. L’an passé, le Zurichois Schmid avait offert au pays son unique victoire World Tour en remportant la Cadel Evans Great Ocean Road Race, près de Melbourne.

Pas beaucoup de Suisses

Depuis le transfert de Stefan Küng de Groupama-FDJ vers la formation suisse Tudor Pro Cycling, codirigée par Fabian Cancellara, la délégation helvétique disposant du statut World Tour ne compte plus que cinq coureurs, soit dix de moins qu’il y a quatre ans et neuf de moins qu’en 2017, après la disparition de l’équipe IAM Cycling.

Chaos sur la Vuelta. Stefan Küng s’insurge : «Ce ne sont pas des soldats, mais des humains»

Chaos sur la VueltaStefan Küng s’insurge : «Ce ne sont pas des soldats, mais des humains»

Tudor a de l'ambition et se trouve déjà proche du niveau structurel des meilleures équipes mondiales. L'équipe s’appuie toutefois sur une base nationale forte avec neuf coureurs suisses dans son effectif, dont les expérimentés Küng et Marc Hirschi.

