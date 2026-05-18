Le Tour de France 2028 partira de Reims, ont annoncé lundi les organisateurs d'ASO. Les quatre premières étapes auront lieu dans la région Grand Est qui passeront aussi par Charleville-Mézières, Epernay, Metz, Thionville et Verdun.

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La cité des sacres était en concurrence avec le Luxembourg. Le Grand-Duché pourra se consoler avec un «passage marquant» lors de cette 115e édition qui, Jeux olympiques de Los Angeles oblige, partira dès le 24 juin pour arriver le 16 juillet à Paris. «On avait deux très belles candidatures. Ça se joue sur la nécessité pour nous d'avoir régulièrement des grands départs en France», a expliqué à l'AFP le directeur du Tour, Christian Prudhomme, au moment d'officialiser le choix lors d'une conférence de presse à Reims.

Depuis Brest en 2021, une seule édition du Tour s'est élancée de France (Lille en 2025) au milieu d'une flopée de lancements internationaux avec Copenhague en 2022, Bilbao en 2023, Florence en 2024. Cette année, la Grande Boucle partira de Barcelone et l'année prochaine d'Edimbourg, alors que la Slovénie, l'Allemagne ou encore la République tchèque sont déjà sur les rangs pour la suite.

Plus d'une étape au Luxembourg?

Reims, treizième commune de France avec 177'674 habitants en 2023, avait déjà accueilli le départ de la première étape du Tour de France en 1956 pour une victoire d'André Darrigade. La ville a ensuite connu huit autres départs d'étape et neuf arrivées, souvent au sprint, la dernière fois en 2019 avec Julian Alaphilippe en jaune.

Pour 2028, le tracé n'a pas été dévoilé. ASO a seulement donné, dans le désordre, les noms des cinq autres villes-étape concernées par les quatre premières étapes: Charleville-Mézières, la ville natale d'Arthur Rimbaud, Epernay, Metz, Thionville et Verdun. La première étape pourrait être promise aux sprinteurs avant une deuxième plus accidentée pour favoriser un changement de maillot jaune.

Le peloton devrait ensuite se diriger vers le Luxembourg où il pourrait y avoir plus d'une étape, histoire de récompenser une candidature «formidable», selon Christian Prudhomme. «J'ai proposé au Premier ministre Luc Frieden un passage marquant dans le Grand-Duché, petit pays par la superficie mais grand pays du cyclisme et du Tour de France, à l'occasion des 100 ans de la deuxième victoire de Nicolas Frantz et du 70e anniversaire de la victoire de Charly Gaul. Il m'a dit que, oui, ils en avaient envie eux aussi.»