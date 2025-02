Échange de stars dans la nuit de samedi à dimanche en NBA : le meneur des Dallas Mavericks Luka Doncic a été transféré aux Los Angeles Lakers en échange du pivot Anthony Davis.

LeBron James venait de livrer une performance de haut vol pour mener les Lakers à la victoire contre les Knicks à New York (128-112) lorsque son coéquipier Anthony Davis, qui n'avait pas joué en raison d'une blessure abdominale, lui a volé la vedette avec l'annonce, d'abord par des médias puis confirmée par la direction des Mavericks, de son transfert au Texas.

Cet échange tonitruant entre deux des plus grandes vedettes actuelles de la NBA doit permettre à la franchise californienne d'assurer l'avenir alors que LeBron James, bien que toujours monstrueux sur les parquets, a néanmoins dépassé la barre des 40 ans, fait extrêmement rare au plus haut niveau sportif. De son côté, la franchise texane se renforce en défense pour viser le titre NBA qui lui a échappé l'an dernier en finale face à Boston.

Si les Mavs ont officialisé l'échange dans un message diffusé sur leur site internet, les Lakers n'avaient pour leur part toujours pas communiqué dimanche matin, heure de Los Angeles.

«Bâtis pour gagner»

Luka Doncic, qui aura 26 ans le 28 février, a été l'un des principaux acteurs de la campagne qui a mené les Mavs jusqu'à la finale de 2024.

Le Slovène, qui a en outre déjà joué cinq fois le All Star Game, avait fini meilleur marqueur de la finale. Mais, ainsi que l'a souligné samedi soir Nico Harrison, le manager général de la franchise basée à Dallas, les Texans avaient péché en défense dans la dernière ligne droite, les Celtics s'imposant 4 victoires à une.

«Je pense que c'est la défense qui remporte un championnat», a-t-il déclaré au micro d'ESPN. «Nous aurons plus de chances (de remporter le titre NBA) avec l'un des meilleurs pivots, et tout simplement l'un des meilleurs joueurs de NBA axé sur la défense. Nous sommes désormais bâtis pour gagner maintenant et dans le futur».

«AD est un vétéran expérimenté, capable de jouer aux deux extrémités du terrain tout en nous aidant à nous élever défensivement. Il sait de première main ce qu'il faut pour gagner et je sais qu'il est motivé à faire partie de ce que nous construisons à Dallas», ajoute-t-il dans le communiqué diffusé dimanche par les Mavs.

LeBron James a d'ailleurs souligné après la victoire samedi à quel point Anthony Davis manquait aux Lakers sur le plan défensif: «Nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas faire tout ce qu'AD fait. Il est capable, lui, de nous couvrir tous.»

L'échange entre ces mastodontes a été annoncé alors que les deux joueurs sont blessés: Davis, 31 ans, souffre d'une lésion abdominale tandis que Doncic n'a pas joué depuis Noël en raison d'une blessure à un mollet.

Tout le monde a été pris par surprise, y compris dans le vestiaire des deux équipes. Le reporter d'ESPN Shams Charania, qui a sorti l'information, a expliqué que «l'accord avait été négocié dans le secret». «LeBron James n'avait pas le moindre soupçon, pas plus qu'Anthony Davis et on me dit que Luka Doncic est toujours sous le choc», a assuré le journaliste.

Engagé par Atlanta lors de la draft 2018, Doncic avait immédiatement rejoint Dallas pour qui il affiche cette saison en moyenne par match 28,1 points, 8,3 rebonds et 7,8 passes. L'an dernier, il avait terminé meilleur marqueur de la saison régulière avec 33,9 points de moyenne.

A la fin de la saison, il aurait pu prolonger son contrat au Texas moyennant plus de 300 millions de dollars. Mais il a été victime de plusieurs blessures ces dernières années qui ont fait naître des doutes quant à sa préparation physique. Il n'a d'ailleurs joué que 22 des 49 matches des Mavericks cette saison.

Davis avait rejoint en 2019 les Lakers, remportant le titre NBA en 2020. Il a été sélectionné neuf fois pour le All Star Game et affiche en moyenne par match 25,7 points, 11,9 rebonds et 3,4 passes depuis le début de la saison. Il retrouvera à Dallas deux autres grandes vedettes de la ligue: le meneur Kyrie Irving et l'arrière Klay Thompson.

L'accord entre les Lakers et les Mavericks comprend également la venue à Dallas du pivot allemand Max Christie – dont les Mavs ont salué l'arrivée dans un tweet -, tandis que Maxi Kleber et Markieff Morris rejoindront la Californie.