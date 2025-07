L'ancien coureur de fond suisse Viktor Röthlin exerçait autrefois un étrange métier secondaire. Pendant sa formation de physiothérapeute, l’athlète de Suisse central travaillait comme... laveur de cadavres.

Viktor Röthlin (ici en 2014) était une des figures de proue du marathon suisse dans les années 2000. Image : KEYSTONE

Keystone-SDA, Bruno Bötschi Bruno Bötschi

«A l'époque, je me demandais : où puis-je gagner le plus d'argent possible en un minimum de temps, en plus de ma formation et de mon sport ?», raconte Viktor Röthlin dans une interview au «Blick» lorsqu'on lui demande s'il a déjà eu un métier particulier.

«La réponse était de laver des cadavres, car ce travail était très bien payé et peu convoité, mais cela ne me dérangeait pas», a alors révélé l’ancien marathonien, qui avait notamment terminé au 6e rang aux JO de Pékin en 2008.

Planificateur-électricien au lieu de paysagiste

Dès son adolescence, Röthlin a privilégié sa vie professionnelle à une éventuelle carrière dans le sport de haut niveau. L'Obwaldien voulait devenir paysagiste et avait déjà reçu une réponse positive pour un apprentissage.

Son entraîneur de jeunesse de l'époque l'en aurait toutefois dissuadé : «Tu gagneras certes de l'argent avec ça, mais si tu fais ça, tu peux oublier ton rêve olympique, car tu n'aurais plus d'énergie pour le sport de haut niveau».

Viktor Röthlin optera finalement pour un apprentissage dans un bureau en tant que planificateur-électricien.

Aujourd'hui âgé de 50 ans, l’ancien détenteur du record de Suisse en marathon a remporté le bronze dans la discipline aux Championnats du monde d'Osaka en 2007 et a également été sacré champion d'Europe à Barcelone en 2010. Sa carrière sportive avait pris fin en 2014.