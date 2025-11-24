Le gymnaste britannique Max Whitlock a annoncé lundi qu'il allait sortir de sa retraite. Le triple champion olympique veut tenter de se qualifier pour les JO de Los Angeles en 2028.

Max Whitlock sort de sa retraite et vise les JO de Los Angeles 2028. EPA

Keystone-SDA ATS

Whitlock a remporté trois titres olympiques, deux au cheval d'arçon et un au sol, aux Jeux de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021. Et celui qui est le gymnaste britannique le plus titré semblait avoir mis un terme à sa brillante carrière après les Jeux de Paris. Mais rentrer bredouille de la capitale française semble l'avoir laissé sur sa faim.

Whitlock, qui aura 35 ans en 2028 lors des prochains Jeux olympiques, va tenter de revenir dans l'équipe britannique de gymnastique, qui compte notamment dans ses rangs le champion du monde en titre au sol Jake Jarman, de neuf ans son cadet.