Sur fond de tensions avec Washington, le Venezuela a remporté une victoire hautement symbolique en s'emparant à Miami du titre de la Classique mondiale (World Baseball Classic, WBC), le plus important tournoi international de la discipline, face aux Etats-Unis.

Le Venezuela a remporté une victoire hautement symbolique en s'emparant à Miami du titre de la Classique mondiale en baseball. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Cette victoire sur le score de 3 à 2 a été célébrée à Caracas par la présidente par intérim, Delcy Rodriguez qui a décrété une «journée nationale de jubilation» pour mercredi.

«Ce triomphe est la victoire de la passion, du talent et de l'unité qui nous définissent en tant que Vénézuéliens», a écrit sur X Delcy Rodriguez qui a succédé au chef de l'Etat Nicolas Maduro, capturé et emmené de force aux Etats-Unis le 3 janvier lors d'une attaque militaire américaine.

Dans les annales

C'est «un exploit qui restera à jamais dans le coeur de notre pays. ¡VIVA VENEZUELA!», a ajouté Mme Rodriguez, dont la nomination a été suivie par le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, rompues depuis 2019.

Dès la fin du match, les Vénézuéliens sont descendus dans les rues de la capitale pour célébrer la victoire de leur équipe frappant sur leurs tambours traditionnels et exultant de joie. Dans la foule rassemblée à Caracas, des gens dansent, sautent en chantant, s'embrassent. Beaucoup portent des maillots aux couleurs du Venezuela ou ont le visage maquillé aux couleurs du drapeau, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

«C'est un sentiment partagé par tous les Vénézuéliens, incarné par ce cadeau que l'équipe nationale vénézuélienne nous a offert à tous, à tous ceux qui vivent ici au quotidien», explique Marley Calderon, une femme de 57 ans, fan de baseball. «Tous nos compatriotes vénézuéliens vivant à l'étranger célèbrent cette victoire de l'équipe nationale vénézuélienne. J'aime le Venezuela! Vive le Venezuela, le meilleur pays du monde!», ajoute-t-elle.

Le match, âprement disputé, a eu lieu sur le sol américain un peu plus de deux mois après l'intervention militaire américaine au Venezuela et l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse, tous deux détenus désormais aux Etats-Unis où ils sont poursuivis pour trafic de drogue.

C'est la première fois que le Venezuela remporte la WBC. Auteur du point gagnant, Eugenio Suarez, est devenu le nouvel héros du pays. Après la finale gagnée par le Venezuela, le président américain Donald Trump a posté en lettres capitales sur sa plateforme: «Accession au statut d'Etat».