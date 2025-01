Le village du Vendée Globe, installé aux Sables d'Olonne depuis le départ de la course le 10 novembre dernier, a été fermé au public dimanche en raison d'une tempête qui balaie actuellement la côte ouest de la France, a-t-on appris auprès de la direction de course.

⚠️ Pour des raisons de sécurité liées aux conditions météorologiques, le village sera fermé demain. Nous vous tiendrons informés des évolutions pour les jours suivants en temps voulu.



Par ailleurs, le Vendée Live ne pourra pas avoir lieu. 🚫



Merci pour votre compréhension ! pic.twitter.com/rdsjwrkyRs — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 25, 2025

AFP Clara Francey

«En raison de conditions météorologiques musclées aux Sables-d'Olonne, le village du Vendée Globe sera fermé et ouvrira ses portes dès que possible», a précisé l'organisation dans un communiqué transmis aux médias dimanche matin.

Depuis samedi en fin de journée, des rafales de vent a plus de 100 km/h frappent les installations de la course autour du monde et ces conditions étaient appelées à se dégrader encore dans les prochains jours.

Les skippers Benjamin Dutreux (Guyot Environnement) et Clarisse Crémer (L'Occitane) devaient arriver à terre dans la journée de dimanche en 10e et 11 position du tour du monde.

Mais selon une source proche de la direction de course, ils pourraient avoir à aller s'abriter à La Rochelle (Charente-Maritime) ou Lorient (Morbihan) une fois la ligne passée au large de la citée vendéenne pour laisser passer le coup de vent, rendant l'entrée dans le port trop dangereuse.

La course a été remportée le 14 janvier par Charlie Dalin (Macif) en 64 j 19 h 22 min, devant le Varois Yoann Richomme (Paprec Arkéa), arrivé un jour plus tard (65 j 18 h 10 min). Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) a fini 3e le 17 janvier (67 j 12 h 25 min).