Vainqueur de la Coupe d'Afrique samedi à Kampala, en Ouganda, le Zimbabwe a décroché son billet pour le prochain Mondial qui se déroulera en 2027 en Australie. Une première depuis 1991 pour ce pays d'Afrique australe.

Le Zimbabwe a décroché son billet pour le prochain Mondial qui se déroulera en 2027 en Australie. IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA ATS

Champions en titre après leur succès en 2024, les Zimbabwéens n'étaient pourtant pas favoris en finale face à la Namibie, en lice pour participer à sa huitième Coupe du monde consécutive. Ils ont résisté au retour des Namibiens, qui ont échoué à deux points (30-28) après deux essais en fin de rencontre.

La Coupe du monde de rugby 2027 réunira 24 équipes et non plus 20 comme depuis le Mondial 1999, réparties en six poules de quatre équipes.