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Sports d'hiver Lea Fischer passe du ski de fond au biathlon

ATS

15.6.2026 - 11:04

Lea Fischer prend un nouveau tournant dans sa carrière. Après avoir disputé 73 épreuves de Coupe du monde, l'ancienne skieuse de fond a décidé de se lancer dans le biathlon.

Lea Fischer lors d'une de ses dernières courses en ski de fond.
Lea Fischer lors d'une de ses dernières courses en ski de fond.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.06.2026, 11:04

La jeune femme de 28 ans a envisagé ce changement à l'issue de la saison dernière et s'est entraînée pour la première fois en mai avec le groupe de Coupe du monde des biathlètes suisses, comme l'explique Swiss-Ski dans un communiqué. À l’issue de cette phase d’essai, Lea Fischer et l’équipe d’entraîneurs ont décidé de poursuivre leur collaboration et de finaliser ce transfert.

La native de Suisse centrale fera donc partie de l’équipe de biathlon de Swiss-Ski dès la saison prochaine. Elle conserve son statut actuel de membre de l’équipe A, qu’elle a acquis en ski de fond, dans sa nouvelle discipline.

Fischer dispose déjà d’une expérience solide au plus haut niveau. Elle a pris le départ à 73 reprises en Coupe du monde de ski de fond et a également représenté la Suisse aux Jeux olympiques en février dernier, où elle a disputé deux épreuves.

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