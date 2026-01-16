  1. Clients Privés
Biathlon Lea Meier signe la meilleure performance de sa jeune carrière

ATS

16.1.2026 - 16:51

Lea Meier a réalisé vendredi la meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde. Elle a pris la 18e place du sprint de 7,5 km de Ruhpolding (Allemagne), devant toutes les autres Suissesses.

Lea Meier, ici à Kontiolahti, en Finlande, en 2024 (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.01.2026, 16:51

La Grisonne doit sa place dans le top 20 à ses excellents tirs. Cela lui a permis de devancer ses coéquipières Amy Baserga (21e) et Lena Häcki-Gross (35e). Cette dernière devra gagner dix places lors de la poursuite de dimanche pour finir parmi les 25 premières et ainsi assurer sa sélection olympique.

Biathlon. Répétition générale mitigée pour le relais féminin suisse

BiathlonRépétition générale mitigée pour le relais féminin suisse

La course a été remportée par Hanna Oberg, qui a signé son deuxième succès de l'hiver. La Suédoise avait déjà remporté le sprint à Annecy le 18 décembre.

