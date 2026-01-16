Lea Meier a réalisé vendredi la meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde. Elle a pris la 18e place du sprint de 7,5 km de Ruhpolding (Allemagne), devant toutes les autres Suissesses.

Lea Meier, ici à Kontiolahti, en Finlande, en 2024 (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Grisonne doit sa place dans le top 20 à ses excellents tirs. Cela lui a permis de devancer ses coéquipières Amy Baserga (21e) et Lena Häcki-Gross (35e). Cette dernière devra gagner dix places lors de la poursuite de dimanche pour finir parmi les 25 premières et ainsi assurer sa sélection olympique.

La course a été remportée par Hanna Oberg, qui a signé son deuxième succès de l'hiver. La Suédoise avait déjà remporté le sprint à Annecy le 18 décembre.