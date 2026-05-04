Victorieuse de la 1re étape et porteuse du maillot rouge de leader, Noemi Rüegg a été contrainte à l'abandon sur la Vuelta féminine. La Zurichoise a chuté à 12 km de l'arrivée de la 2e étape lundi.

🏁 8 km | Etapa 2️⃣ - Stage 2️⃣ | #LaVueltaFemenina



☹️ Noemi Rüegg y Eleonora Ciabocco se van al suelo y la líder tiene que abandonar 😓 Mientras tanto, Aalerud es cabeza de carrera en solitario



😓 Race leader Noemi Rüegg and Eleonora Ciabocco go down and Rüegg abandons 😢… pic.twitter.com/OKKR3EgFwV — La Vuelta Femenina by Carrefour.es (@LaVueltaFem) May 4, 2026

Keystone-SDA ATS

La coureuse de l'équipe EF Education-Oatly, bien installée dans le peloton, a touché la roue arrière d'une de ses coéquipières, selon les images TV d'Eurosport. Elle a entraîné dans sa chute l'Italienne Eleonora Ciabocco, laquelle a pu repartir en direction de San Cibrao das Viñas, contrairement à la Suissesse.

Lundi, Noemi Rüegg avait signé le plus succès de sa carrière en remportant la 1re étape de ce Tour d'Espagne devant la Belge Lotte Kopecky. Il s'agissait de sa première victoire sur un grand Tour.

Cette 2e étape est revenue à la Belge Shari Bossuyt, qui s'est imposée au sprint devant l'Allemande Franziska Koch. Cette dernière endosse le maillot rouge de leader à la place de Noemi Rüegg.