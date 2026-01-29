  1. Clients Privés
NBA LBJ fond en larmes à Cleveland, le spectre de la retraite ressurgit

ATS

29.1.2026 - 22:38

Depuis plusieurs saisons, se pose la même question, «serait-ce la dernière de LeBron James en NBA?». Ce spectre a rejailli de façon inattendue mercredi à Cleveland, sa ville de coeur, où les larmes de la superstar quadragénaire avaient comme un avant-goût d'adieu.

Keystone-SDA

29.01.2026, 22:38

Ce ne devait être qu'un match de plus pour LBJ, dans l'ordinaire de l'interminable saison régulière, même si une émotion particulière l'étreint à chaque fois qu'il refoule le parquet des Cavs, situé à une demi-heure d'Akron, sa ville de naissance. A fortiori devant ce public qui lui sera éternellement reconnaissant d'avoir remporté le seul titre de champion NBA en 2016.

Et puis, soudainement, au milieu du premier quart-temps, son rictus a viré lacrymal, quand sur l'écran géant de la Rocket Arena a été diffusé une vidéo lui rendant hommage, sans que cela ne s'inscrive dans le cadre d'une tournée d'adieu, que le «King» a assuré n'avoir «jamais envisagé de faire (...) car je n'ai pas encore discuté avec moi-même et ma famille du moment où tout cela prendra fin», a-t-il expliqué ensuite.

«Ça m'a évidemment un peu bouleversé», a-t-il avoué, tout comme son coéquipier de fils Bronny – «presque ému» a-t-il reconnu -, pendant que les Cavs défiaient les Lakers avec un maillot rétro «Classic Edition» que lui-même arbora à la fin des années 2000.

«Ma mère était là à regarder son fils et son petit-fils... c'est tellement bizarre, surréaliste, génial», a presque justifié LeBron James avant de faire souffler le chaud et le froid sur la question d'une retraite imminente.

«Pas pris de décision»

«Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si c'est mon dernier match ici ou non. J'ai beaucoup de souvenirs ici. En levant les yeux vers le plafond et notre bannière de champion, beaucoup de choses me sont passées par la tête», a dit le meilleur marqueur de tous les temps en NBA.

«Je n'ai pas encore pris de décision, mais cela (réd: raccrocher) pourrait très bien être le cas», a-t-il poursuivi, comme pour remettre une pièce dans la machine à spéculations.

En attendant, même s'il n'est pas le premier à apparaître – James est coutumier des déclarations sibyllines sur le thème, notamment sous le coup d'une déception après une élimination – le signal d'un clap de fin n'a jamais vraiment été aussi fort que ce mercredi soir à Cleveland.

D'aucuns en auront vu un autre mi-janvier, quand est apparu sur son maillot un patch cousu, représentant des bras levés devant le chiffre «23», aux couleurs des trois franchises pour lesquelles il a joué (Cleveland, Miami et les Lakers), lors d'un match à Sacramento. Là-même où il disputa le tout premier match de son immense carrière en 2003. Patch ensuite décousu pour être collectionné, selon une opération marketing bien menée, puisqu'à chaque match joué du «King» son patch, jusqu'à là fin de la saison.

Aussitôt, les commentaires ont plu, sans que les observateurs les plus avisés n'osent croire à sa retraite dès ce printemps -moment auquel le quadruple champion NBA pourra décider d'activer une option de prolongation avec les Lakers pour la saison 2026-2027.

Contre une diminution de salaire avancent certains médias, quand d'autres misent sur un ultime retour à Cleveland justement, voire un départ chez les Warriors de Stephen Curry.

Encore performant

«LeBron ne laisse jamais rien au hasard, le monde entier saura quand sonnera l'heure de sa retraite car lui et son équipe feront en sorte qu'il ait droit à sa tournée d'adieu», s'est mouillé Shaquille O'Neal, consultant star de la NBA.

Un avis partagé par Kenny Smith, ancien champion NBA avec Houston, arguant dans cette même émission que «son apport sur le parquet, son temps de jeu conséquent, l'absence de blessure, le fait de jouer avec son fils... tout ceci indique qu'il va continuer».

A 41 ans, James reste en effet indispensable aux Lakers (22 points, 6,7 passes, 5,9 rebonds de moyenne en 33 minutes) même si le leadership semble échoir au Slovène Luka Doncic. Et même si les fans ne l'ont pas plébiscité pour figurer dans le cinq majeur du All-Star Game à venir, une première depuis 2005.

Il faudra bien attendre l'issue du championnat pour connaître la décision du «King», surtout mû par la quête ultime d'une cinquième bague. Les Lakers, 5e à l'Ouest, sont bien partis pour disputer les play-offs et dans la trentaine de matches qui leur reste en saison régulière, celui du 20 mars sera scruté. Car il aura lieu à Miami, où il a été couronné deux fois avec le Heat.

De quoi peut-être lui tirer d'autres larmes.

