Les Los Angeles Lakers d'un grand LeBron James sont tout proche d'une qualification après un succès rocambolesque à Houston, tandis que les Spurs se sont imposés à Portland sans Victor Wembanyama vendredi au premier tour des play-offs NBA.

Agence France-Presse Clara Francey

A 41 ans, pour sa 23e saison et ses 19e play-offs, un record, LeBron James a connu une soirée mémorable lors du succès des Lakers chez les Rockets 112-108 après prolongation, afin de mener la série 3-0.

Le «King» a cumulé 29 points, 13 rebonds, 6 passes et 3 interceptions et proposé une débauche d'énergie folle, se jetant sur chaque ballon à terre, notamment lors d'une fin de rencontre à rebondissements qu'il a achevée les mains sur les genoux, haletant. «J'ai juste essayé de saisir les opportunités, je me sens chanceux de pouvoir encore réussir ce genre de choses», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.

S'il a raté le panier de la victoire à la sirène du 4e quart-temps, c'est James qui a égalisé derrière l'arc à 13 secondes du terme, après avoir bondi sur un alley-oop très aérien à 2 minutes du buzzer.

LeBron s'est aussi permis d'envoyer son fils Bronny au alley-oop lors du 2e quart-temps. Visiblement épuisé, il avait perdu un 8e ballon qui semblait décisif à 1 minute de la sirène.

LEBRON PUT ON A SHOW IN H-TOWN TONIGHT.



👑 29 PTS

👑 13 REB

👑 6 AST

👑 3 STL

👑 4 3PM (1 which forced OT)



@Lakers take a commanding 3-0 series lead!



Game 4: Sunday, 9:30pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/cjfOcL89lu — NBA (@NBA) April 25, 2026

Les Rockets, qui comptaient 6 points d'avance et la balle en main à 25 secondes de la fin, ont complètement cafouillé les dernières secondes, avec une première perte de balle suivie d'une faute peu inspirée derrière l'arc sur l'excellent Marcus Smart (21 points, 10 passes, 5 interceptions), avant une nouvelle perte de balle menant à l'égalisation, et donc à la prolongation.

Smart a assuré avec 8 points lors des 5 minutes supplémentaires. Les locaux, privés de Kevin Durant (cheville gauche), avaient pourtant remonté 15 points de retard dans le sillage d'Alperen Sengun (33 points, 16 rebonds, 6 passes).

Les Rockets essaieront de sauver leur saison dimanche à domicile lors du match 4. Aucune équipe n'a jamais remonté un handicap de 0-3 lors des play-offs NBA. Les Lakers créent eux la surprise en étant quasiment au 2e tour alors qu'ils évoluent toujours sans Luka Doncic et Austin Reaves, blessés.

San Antonio gagne sans «Wemby»

Après un début de match raté et inquiétant, les San Antonio Spurs ont fini par s'imposer 120-108 sur le parquet des Portland Trail Blazers pour mener 2-1.

Les Texans ont dû composer sans Victor Wembanyama, forfait juste avant la rencontre et toujours sous protocole commotion suite à son choc à la tête mardi. Le Français de 22 ans «va mieux» et «progresse» d'après son entraîneur, et pourrait ainsi revenir dimanche pour le match 4.

Maladroits et sans idées, les Spurs ont été menés de 15 points au coeur du 3e quart-temps, avant d'être relancés par leurs jeunes joueurs. Stephon Castle (21 ans, 2e année) a assuré avec 33 points, quand le rookie Dylan Harper (20 ans) a été flamboyant après la pause, pour un total de 27 points, son record, et 10 rebonds en sortie de banc, face aux 29 points du meneur vétéran Jrue Holiday.

Boston arrache le 2-1 à Philadelphie

Les Celtics ont triomphé à l'issue d'une rencontre âpre typique des play-offs sur le terrain des Philadelphia 76ers 108-100 pour mener 2-1. L'écart n'a jamais dépassé les 10 points dans ce match entre rivaux ancestraux: c'est la 23e série entre les deux franchises, un record en NBA.

Deux paniers à trois points de Payton Pritchard en bout de possession à 1 min 17 puis de Jayson Tatum après un rebond offensif de Derrick White à 25 secondes de la sirène ont assuré le succès des «C's».

Tatum et Jaylen Brown ont inscrit 25 points chacun et permis aux visiteurs de ne jamais lâcher face à la volonté des locaux menés par Tyrese Maxey (31 points). Paul George a réussi quelques actions d'éclat pour les 76ers, toujours privés de Joel Embiid, opéré de l'appendicite il y a deux semaines.

Boston a pu s'appuyer sur sa qualité de loin (20 sur 47 à 42,6%), avec huit joueurs impliqués derrière l'arc, et espère se détacher dimanche lors du match 4, toujours en Pennsylvanie.