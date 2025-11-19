  1. Clients Privés
NBA LeBron James lance enfin sa 23e saison record avec un succès

ATS

19.11.2025 - 07:34

La superstar de la NBA LeBron James a enfin lancé mardi soir sa 23e saison dans la ligue nord-américaine, un record. Et il a connu la victoire avec les Lakers face au Utah Jazz.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

19.11.2025, 07:34

19.11.2025, 07:55

«King James» (40 ans) avait passé sur la touche les 14 premiers matches des Los Angeles Lakers en raison d'une sciatique, avant de débuter contre le Jazz d'Utah, à domicile, sous la clameur du public californien.

Les Lakers ont accéléré après la pause pour une large victoire 140-125 lors de laquelle LeBron James a surtout mis en avant ses qualités de passeur (11 points à 4/7 au tir, 3 rebonds, 12 assists). Le magicien slovène Luka Doncic a lui de nouveau brillé avec 37 points, 5 rebonds et 10 passes décisives.

James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a ainsi battu mardi le record du nombre de saisons qu'il codétenait jusque-là avec Vince Carter, et entamé sa quête d'une cinquième bague de champion. La veille, il avait repris l'entraînement en conditions de match pour la première fois depuis les play-off fin avril, sans douleur.

Malgré l'absence à la reprise de James, qui n'a toujours pas annoncé de date pour sa retraite, les Lakers ont bien entamé leur saison. Ils pointent à la 4e place de la Conférence Ouest avec désormais 11 victoires et 4 défaites.

