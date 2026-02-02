  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

ATS

2.2.2026 - 09:00

Star des Los Angeles Lakers, LeBron James a été sélectionné dimanche comme remplaçant pour son 22e NBA All-Star Game consécutif. L'Américain a fêté ses 41 ans en décembre.

Keystone-SDA

02.02.2026, 09:00

02.02.2026, 09:19

Le 75e All-Star Game aura lieu à San Francisco le 15 février dans un format remanié cette année: au lieu d'une sélection des meilleurs éléments de la Conférence Ouest opposée lors d'un match de gala à une escouade de vedettes de la Conférence Est, deux équipes de joueurs américains et une troisième composée d'étrangers se rencontreront dans le cadre d'un tournoi.

Meilleur marqueur de tous les temps en NBA, quatre fois MVP et quatre fois champion NBA, LeBron James affiche une moyenne de 21,9 points, 6,6 passes décisives, 5,8 rebonds et 1,1 interception par match en 30 rencontres avec les Lakers cette saison (29-18). Mais le vétéran a été diminué par des blessures et son statut d'All-Star était remis en question par de nombreux observateurs.

NBA. LeBron James fond en larmes à Cleveland, le spectre de la retraite ressurgit

NBALeBron James fond en larmes à Cleveland, le spectre de la retraite ressurgit

James a finalement rejoint le groupe des remplaçants de la sélection de l'Ouest, aux côtés d'Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker et Deni Avdija. Les remplaçants de l'Est sont Jalen Johnson, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Norman Powell, Scottie Barnes et Jalen Duren.

Du côté des titulaires, déjà annoncés le mois dernier, on retrouve à l'Ouest Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Nikola Jokic, Stephen Curry et le Français Victor Wembanyama. Les titulaires de la Conférence Est sont Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Jalen Brunson et Cade Cunningham.

Les plus lus

Les tenues les plus remarquables des Grammy Awards
Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place
France : un patient arrive aux urgences avec un obus logé dans le rectum
Japon : une jeune Australienne tuée par un télésiège
«On a de fantastiques joueurs» : la plus belle équipe de Suisse de l'histoire
L’affaire Epstein, un nouveau coup dur pour la princesse de Norvège