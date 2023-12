On connaît désormais l’affiche du Final Four du In-Season Tournament de Las Vegas. Les demi-finales opposeront ce jeudi les Lakers à New Orleans et Milwaukee à Indiana.

LeBron James (à gauche) pour une nouvelle performance XXL. KEYSTONE

Les Lakers ont arraché le dernier billet grâce à leur succès 106-103 à domicile devant Phoenix. Auteur de 31 points, LeBron James a été le grand artisan de cette victoire. Crédité également de 11 assists et 8 rebonds, il a inscrit 15 des 19 premiers points des Lakers lors de l’ultime quarter.

Dans le camp adverse, Kevin Durant a également marqué 31 points. Mais il devait rater un tir à 3 points au buzzer qui aurait pu permettre aux Suns de jouer la prolongation.

Plus tôt dans la soirée, Milwaukee s’était imposé 146-122 devant les Knicks. Sur leur parquet, les Bucks ont pu compter sur le duo magique formé par Giannis Antetokounmpo (35 points) et Damian Lillard (28 points) pour étouffer les New-Yorkais.

ATS