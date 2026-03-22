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Biathlon Lena Häcki-Gross 17e de la mass start à Oslo

ATS

22.3.2026 - 17:37

Lena Häcki-Gross a dû se contenter du 17e rang lors de la mass start des finales de Coupe du monde à Oslo. Sa course a été pénalisée par quatre erreurs au tir. La victoire a souri à l'Italienne Lisa Vitozzi avec 4''2 d'avance sur la Suédoise Hanna Öberg.

Lena Häcki-Gross a dû se contenter du 17e rang lors de la mass start des finales de Coupe du monde à Oslo.
Lena Häcki-Gross a dû se contenter du 17e rang lors de la mass start des finales de Coupe du monde à Oslo.
ats

Keystone-SDA

22.03.2026, 17:37

La Française Julia Simon, 6e, a obtenu le petit globe de la spécialité. Autre Suissesse en lice, Amy Baserga a terminé 29e après avoir commis six fautes au stand de tir.

Les Suisses aussi distancés

Côté masculin, Niklas Hartweg a pris la 19e place de la mass start, avec un 17/20 au tir. Joscha Burkhalter a lui fini 27e malgré une seule erreur au stand. Le Norvégien Johan-Olav Botn s'est imposé grâce à un impressionnant 20/20, tout comme son dauphin allemand Philipp Nawrath, battu de 3''7.

Vainqueur du général de la Coupe du monde, le Français Eric Perrot a complété le podium à 13''7 avec deux fautes au stand.

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