L'épreuve masculine de Downhill des Mondiaux a été marquée par une spectaculaire sortie de piste de l'un des premiers concurrents à s'élancer, dimanche à Champéry. Deux personnes ont été blessées et héliportées à l’hôpital.

Frayeur à Champéry : sortie de piste spectaculaire et blessés. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit après que le Vénézuélien Antony Ruiz a perdu la maîtrise de son VTT et a fini sa descente dans le public. Les deux personnes blessées sont «une fillette de 8 ans et une femme de 52 ans», selon une information de la Police cantonale valaisanne recueillie par Keystone-ATS. «Leur pronostic vital n’est pas engagé.»