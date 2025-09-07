  1. Clients Privés
Mondiaux de VTT L’épreuve masculine marquée par un grave accident

ATS

7.9.2025 - 20:07

L'épreuve masculine de Downhill des Mondiaux a été marquée par une spectaculaire sortie de piste de l'un des premiers concurrents à s'élancer, dimanche à Champéry. Deux personnes ont été blessées et héliportées à l’hôpital.

Frayeur à Champéry : sortie de piste spectaculaire et blessés.
Frayeur à Champéry : sortie de piste spectaculaire et blessés.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.09.2025, 20:07

L'accident s'est produit après que le Vénézuélien Antony Ruiz a perdu la maîtrise de son VTT et a fini sa descente dans le public. Les deux personnes blessées sont «une fillette de 8 ans et une femme de 52 ans», selon une information de la Police cantonale valaisanne recueillie par Keystone-ATS. «Leur pronostic vital n’est pas engagé.»

