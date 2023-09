Les choses très sérieuses démarrent cette semaine pour Alinghi Red Bull Racing, à un an de la Coupe de l'America. La composition de l'équipage qui disputera la régate préliminaire de Vilanova (14-17 septembre) est connue: Arnaud Psarofaghis, Bryan Mettraux, Yves Detrey et Maxime Bachelin ont été retenus.

Les choses très sérieuses démarrent cette semaine pour Alinghi Red Bull Racing. KEYSTONE

Psarofaghis (35 ans) et Bachelin (25 ans) seront à la barre de l'AC40 Alinghi, alors que Mettraux (33 ans) et Detrey (44 ans) seront aux réglages. Le barreur Nicolas Charbonnier (42 ans) et les deux régleurs Nicolas Rolaz (23 ans) et Lucien Cujean (34 ans) seront quant à eux équipiers de réserve.

La régate préliminaire réunira les six équipes de la Coupe de l'America. Team New Zealand, Britannia, Luna Rossa, NYYC American Magic, Orient Express Racing Team et Alinghi s'affronteront en flotte les premiers jours, les deux meilleurs se retrouvant dans un face-à-face final dimanche.

«Une étape importante»

«Cette première pré-régate en AC40 à Vilanova marque une étape importante de notre préparation, avec de nombreuses autres à suivre», précise le skipper Arnaud Psarofaghis, cité dans le communiqué. «Elle nous permettra de tester beaucoup d'éléments, tant sur l'aspect humain que technique.»

«L'objectif est de gagner, comme à chaque compétition! Mais pour cette première régate avant l'America's Cup l'année prochaine, l'objectif est aussi d'acquérir de l'expérience», confie pour sa part Bryan Mettraux. «Mon objectif personnel est de sortir la tête du bateau le plus souvent possible et de bien communiquer. C'est ce qui fera la différence.»

