SailGP L’équipe de Suisse lance de belle manière son week-end à Genève

Nicolas Larchevêque

20.9.2025

La première journée de l'étape genevoise du SailGP a souri à l'équipage suisse samedi. Sébastien Schneiter et Cie sont sur le podium provisoire à mi-parcours.

Connaisseurs et novices, les Genevois en nombre pour assister au SailGP

Connaisseurs et novices, les Genevois en nombre pour assister au SailGP

Tribunes combles, bord du lac bondé : l'engouement n'a pas manqué pour cette première journée du SailGP à Genève.

20.09.2025

Keystone-ATS

20.09.2025, 17:06

20.09.2025, 17:44

Sur leur catamaran à foils F50, les douze équipes représentant chacune un pays ont livré pour la première fois trois courtes régates au bout du Léman.

Le bateau suisse, dans lequel on retrouve également Maud Jayet, 4e aux Jeux olympiques de Paris en Laser, et Arnaud Psarofaghis, skipper d'Alinghi lors de la Coupe de l'America 2024, s'est classé 5e, 2e et 8e des trois premières régates.

SailGP : la Suisse termine 2e de la seconde course

SailGP : la Suisse termine 2e de la seconde course

L’équipe de Suisse de SailGP a idéalement lancé son week-end à domicile, à Genève, en prenant notamment le 2e rang de la seconde course de samedi.

20.09.2025

Avec 18 points, les Suisses sont 3es derrière l'équipage britannique de Dylan Fletcher (2e, 23 pts) et le catamaran néo-zélandais mené par Tom Slingsby (1er, 25 pts), trois fois vainqueur du classement général du SailGP.

Finale dimanche

Les «Formules 1 des mers» disputeront encore trois courses de qualification dimanche (dès 14h00 en libre accès sur blue Zoom) à l'issue desquelles les trois meilleures embarcations se disputeront la victoire lors d'une régate finale.

L'équipage suisse vise une deuxième participation à une finale cette saison après celle atteinte en août à Portsmouth, en Angleterre.

Plus de vidéos sur le SailGP

SailGP à Genève : de l'émotion et du vent !

SailGP à Genève : de l'émotion et du vent !

Ce week-end, le SailGP fait escale pour la première fois à Genève. Un événement spécial pour l'équipe suisse, qui souhaite aller chercher le meilleur résultat possible devant son public.

19.09.2025

SailGP : le Team Switzerland avec «80% de Suisses à bord»

SailGP : le Team Switzerland avec «80% de Suisses à bord»

L'équipe de Suisse de SailGP mise sur un équipage à majorité helvétique. Avec l'arrivée de Maud Jayet, 4e des derniers Jeux olympiques, la formation Team Switzerland a pris un nouveau cap. Rencontre avec l'équipage suisse.

18.09.2025

