L’équipe de Suisse lance de belle manière son week-end à Genève

La première journée de l'étape genevoise du SailGP a souri à l'équipage suisse samedi. Sébastien Schneiter et Cie sont sur le podium provisoire à mi-parcours.

Sur leur catamaran à foils F50, les douze équipes représentant chacune un pays ont livré pour la première fois trois courtes régates au bout du Léman.

Le bateau suisse, dans lequel on retrouve également Maud Jayet, 4e aux Jeux olympiques de Paris en Laser, et Arnaud Psarofaghis, skipper d'Alinghi lors de la Coupe de l'America 2024, s'est classé 5e, 2e et 8e des trois premières régates.

Avec 18 points, les Suisses sont 3es derrière l'équipage britannique de Dylan Fletcher (2e, 23 pts) et le catamaran néo-zélandais mené par Tom Slingsby (1er, 25 pts), trois fois vainqueur du classement général du SailGP.

Finale dimanche

Les «Formules 1 des mers» disputeront encore trois courses de qualification dimanche (dès 14h00 en libre accès sur blue Zoom) à l'issue desquelles les trois meilleures embarcations se disputeront la victoire lors d'une régate finale.

L'équipage suisse vise une deuxième participation à une finale cette saison après celle atteinte en août à Portsmouth, en Angleterre.

