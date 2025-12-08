  1. Clients Privés
Escrime L'équipe de Suisse messieurs s'impose à Vancouver

ATS

8.12.2025 - 08:48

L'équipe de Suisse masculine a fêté un succès de prestige en Coupe du monde à l'épée dimanche. Alexis Bayard, Ian Hauri, Jonathan Fuhrimann et Lucas Malcotti ont remporté l'étape de Vancouver grâce à une victoire 43-42 face à la France en finale.

Alexis Bayard et la Suisse ont remporté l'étape de Coupe du monde de Vancouver.
Alexis Bayard et la Suisse ont remporté l'étape de Coupe du monde de Vancouver.
EPA

Keystone-SDA

08.12.2025, 08:48

08.12.2025, 08:52

Les épéistes suisses confirment ainsi de manière éclatante la 2e place obtenue dans le tournoi de Saint-Maur-des-Fossés en mai dernier. A Vancouver, ils ont battu successivement l'Australie, l'Espagne, Hong Kong, Taiwan et donc la France.

Mené 29-30 dans une finale haletante, le quatuor helvétique a renversé la vapeur grâce à Alexis Bayard qui a permis à son équipe de mener 34-33 avant l'ultime relais. Ian Hauri a conservé jusqu'au bout cet avantage.

