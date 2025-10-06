  1. Clients Privés
Cyclisme L'équipe Israel Premier Tech renonce à «son identité israélienne»

ATS

6.10.2025 - 16:57

L'équipe Israel-Premier Tech (IPT) a annoncé lundi dans un communiqué qu'elle allait changer de nom, «s'écartant de son identité israélienne actuelle». Sa présence dans le peloton a été fragilisée par la mobilisation des militants propalestiniens.

L'équipe Israel-Premier Tech va changer de nom en renonçant à son identité israélienne.
L'équipe Israel-Premier Tech va changer de nom en renonçant à son identité israélienne.
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 16:57

06.10.2025, 17:57

La formation estamipllée World Tour, la première division du cyclisme professionnel, a ajouté que son propriétaire, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, allait prendre du recul la saison prochaine et «ne parlera plus au nom de l'équipe».

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre 2023 suivie par les représailles israéliennes, plusieurs courses, dont le dernier Tour de France, ont été marquées par des manifestations propalestiniennes. Mais les protestations ont pris une autre dimension lors du Tour d'Espagne, un pays qui a reconnu l'Etat de Palestine en mai 2024 et où le soutien à la cause palestinienne est très fort.

Face à la mobilisation des manifestants propalestiniens exigeant le retrait d'Israel-Premier Tech du peloton, les organisateurs avaient été contraints d'écourter quatre étapes, dont la dernière, le 14 septembre à Madrid, tandis que les pouvoirs publics déployaient des dispositifs de sécurité renforcés sur le parcours.

L'équipe avait refusé de se retirer de la Vuelta mais avait décidé d'ôter le nom d'Israël du maillot de ses coureurs. Une initiative, renouvelée lors des Grands Prix de Québec et de Montréal, qui n'avait pas calmé les manifestants propalestiniens.

Pression des partenaires

Craignant pour leur sécurité - plusieurs d'entre eux ont chuté lors d'actions militantes le long du tracé -, les coureurs, toutes équipes confondues, s'étaient dits prêts à neutraliser eux-mêmes la course en cas d'incidents. Dans la foulée, les organisateurs du Tour d'Emilie ont décidé d'exclure l'équipe «pour raisons de sécurité publique» de l'épreuve, qui s'est courue samedi.

Du côté des partenaires de l'équipe, la pression était également montée. Fin septembre, Premier Tech, le co-sponsor de l'équipe, ainsi que son équipementier, la société Factor, ont appelé à ce changement de nom, souhaitant que le terme «Israel» soit retiré et que l'équipe adopte une nouvelle image de marque.

La direction de l'équipe a alors évoqué une réflexion en cours, qui a abouti lundi. «Avec un engagement indéfectible à l'égard de nos coureurs, de notre personnel et de nos précieux partenaires, la décision a été prise de renommer l'équipe, s'écartant ainsi de son identité israélienne actuelle», a annoncé IPT, qui évoque une étape «essentielle pour garantir l'avenir de l'équipe».

«A l'égard de la saison 2026, Sylvan Adams a choisi de prendre du recul par rapport à son implication quotidienne et ne s'exprimera plus au nom de l'équipe, se concentrant plutôt sur son rôle de président du Congrès juif mondial», ajoute le communiqué.

