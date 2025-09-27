  1. Clients Privés
Tour d’Emilie L'équipe Israel PT exclue pour «raisons de sécurité»

ATS

27.9.2025 - 17:04

La formation cycliste Israel Premier Tech, cible de manifestations propalestiniennes lors du Tour d'Espagne, a été exclue du Tour d'Emilie programmé le 4 octobre. L'organisateur de la course italienne a mis en avant des «raisons de sécurité publique».

Israel Premier Tech exclue du Tour d'Émilie pour raisons de sécurité.
Israel Premier Tech exclue du Tour d’Émilie pour raisons de sécurité.
EPA

Keystone-SDA

27.09.2025, 17:04

«Israel Premier Tech ne sera malheureusement pas au départ de notre course. On a dû prendre cette décision pour raisons de sécurité publique», a expliqué samedi Adriano Amici, le président de GS Emilia, organisateur de la course de 199 km entre Mirandola et Bologne (centre).

«Le climat est très lourd, il y avait trop de dangers pour les coureurs d'Israel Tech comme pour les autres. Avec notre circuit final à parcourir cinq fois, les possibilités que la course soit perturbée sont très nombreuses», a-t-il poursuivi.

«C'est une décision que je regrette de devoir prendre d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue de la sécurité publique, je n'avais pas d'autre choix», a regretté M. Amici.

Pogacar s'y était imposé

Le Tour d'Emilie, dont l'édition 2024 a été remportée par le Slovène Tadej Pogacar, est une épreuve ProSeries, le deuxième niveau de compétition après le World Tour, et sert de répétition générale au dernier Monument de l'année, le Tour de Lombardie (11 octobre). Elle se termine par l'emblématique ascension vers le sanctuaire de la Madone de San Luca, non loin du centre historique de Bologne.

La mairie de Bologne, dirigée par le Parti démocrate (centre-gauche), avait réclamé cette semaine l'exclusion de la formation Israel Tech alors que «le gouvernement israélien se rend coupable de graves crimes contre la population civile dans la bande de Gaza».

L'adjointe chargé des Sports à la mairie, Roberta Li Calzi, a salué la décision d'exclure l'équipe. «Face à ce qui se passe à Gaza, il aurait été hypocrite de considérer la présence d'une équipe liée à ce gouvernement comme un fait insignifiant», a-t-elle écrit dans un communiqué.

Durant le dernier Tour d'Espagne, quatre étapes, dont la dernière à Madrid, ont dû être écourtées en raison de manifestations de masse contre le «génocide sioniste» à Gaza et la participation à l'épreuve de l'équipe, détenue par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Le groupe Premier Tech, co-sponsor de l'équipe, et l'équipementier qui fournit aux coureurs les vélos, veulent maintenant que la formation change de nom et enlève le terme «Israel».

