«C'était assez effrayant» L’équipe suisse de SailGP victime d’une impressionnante collision

Patrick Lämmle

18.1.2026

Début de saison 2026 spectaculaire en SailGP ! Une minute seulement après le coup d’envoi, une collision s’est produit entre le bateau de la Suisse et celui que la Nouvelle-Zélande samedi.

SailGP : l’équipe suisse victime d’une impressionnante collision

SailGP : l’équipe suisse victime d’une impressionnante collision

Début de saison 2026 spectaculaire en SailGP ! Une minute seulement après le coup d’envoi, une collision s’est produit entre le bateau de la Suisse et celui que la Nouvelle-Zélande samedi.

18.01.2026

Syl Battistuzzi

18.01.2026, 16:08

Le coup d'envoi de la saison de SailGP à Perth, en Australie, a été pour le moins mouvementé : après un peu plus d'une minute de course, la Suisse est entrée en collision avec l'équipe néo-zélandaise Black Foils, mettant fin à la journée des deux équipes avant même qu'elle n'ait vraiment débuté.

L'équipage du Genevois Sébastien Schneiter avait la priorité, mais en raison d'une erreur du barreur Pete Burling, l'équipage néo-zélandais a réagi trop tardivement pour éviter la collision. Le choc a été si violent qu'une partie de la poupe du Black Foils a été arrachée et une brèche est apparue dans la proue du bateau suisse.

A suivre sur blue Sport. «Nous sommes fiers» - Le SailGP revient dès cette année à Genève !

A suivre sur blue Sport«Nous sommes fiers» - Le SailGP revient dès cette année à Genève !

«Tout s'est passé très vite», a expliqué Schneiter. «Nous avons viré de bord, les Kiwis ont fait de leur mieux, mais malheureusement, il était trop tard pour eux. C'était assez effrayant.»

Schneiter : «Tout le monde va bien, c'est le plus important»

Néanmoins, Schneiter a pu se montrer rassurant. «Tout le monde va bien, c'est le plus important», a-t-il déclaré. Avec ces «graves dommages», la première journée de compétition a rapidement pris fin, au grand dam de Schneiter. «C'est assez frustrant, mais je suis heureux que personne n'ait été blessé.»

«Nous savions que cette saison serait difficile. Ce ne sera pas la dernière fois que nous serons confrontés à de tels moments. Pour nous, l'important est de savoir comment nous allons nous en remettre. Nous sommes très motivés pour reprendre la course demain (ndlr : dimanche) et tirer les leçons de cette expérience en tant qu'équipe», a ajouté Schneiter.

Les nouvelles ont en effet été positives dans le camp suisse. Leur catamaran a pu être réparé à temps pour les régates de dimanche, contrairement aux Néo-Zélandais, qui doivent désormais patienter jusqu’à l’étape à domicile à Auckland en février (du 14 au 15). La victoire finale au terme de ce week-end d’ouverture est revenue à la Grande-Bretagne, devant l’Australie et la France.

Cette année encore, toutes les courses du SailGP sont à suivre en libre accès sur blue Zoom.

Dates & lieux des épreuves en 2026

  • 17-18 janvier | Course #1 | Perth
  • 14-15 février | Race #2 | Auckland
  • 28 février au 1er mars | Race #3 | Sydney
  • 11-12 avril | Race #4 | Rio de Janeiro
  • 9-10 mai | Race #5 | Bermudes
  • 30-31 mai | Race #6 | New York
  • 21-21 juin | Race #7 | Halifax
  • 25-26 juillet | Race #8 | Portsmouth
  • 22-23 août | Race #9 | Sassnitz
  • Août ou septembre | Race #10 | Spain (lieu à confirmer)
  • 19-20 septembre | Race #11 | Genève
  • 21-22 novembre | Race #12 | Dubaï
  • 28-29 novembre | Race #13 | Abu Dhabi
Montre plus

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

