L'équipe des Etats-Unis a remporté la Solheim Cup, pendant féminin de la Ryder Cup. Ceci en battant une coriace formation européenne, dimanche sur le parcours du Robert Trent Jones Golf Club de Gainesville.

La Genevoise Albane Valenzuela a fait match nul contre Lilia Vu. IMAGO/USA TODAY Network

ATS

Lilia Vu a apporté le demi-point nécessaire à l'équipe des Etats-Unis, en terminant son parcours à égalité avec la Genevoise Albane Valenzuela, débutante dans la compétition, grâce à deux birdies sur les deux derniers trous du parcours.

«C'était un rêve personnel, et je suis tellement heureuse de l'avoir réalisé», a déclaré Vu qui, après son match nul, a permis aux Etats-Unis de mener 14,5 à 11,5 et de s'assurer la victoire, ne pouvant plus être rejoints alors qu'il restait trois simples à disputer.

Le dernier succès des Américaines dans cette épreuve biennale entre équipes des deux continents remontait à 2017, et l'Europe avait remporté les trois précédentes éditions. «Cela a été un weekend incroyable, nous avons été très solidaires», a déclaré de son côté la no 1 mondiale Nelly Korda, qui n'avait encore jamais remporté la Solheim Cup.

Les douze joueuses de chaque équipe s'affrontaient en simples au cours de cette dernière journée. L'équipe d'Europe n'a pas démérité, ne s'avouant vaincue qu'à trois simples de la fin.

AFP