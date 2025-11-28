  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Cette situation nous dépasse» Les bobeuses belges inscrites dans le mauvais pays

Melchior Cordonier

28.11.2025

Les bobeuses de la Belgique, qui préparent les JO de Milan-Cortina (6-22 février), ont fait part de leur désarroi après une erreur de leur fédération qui les a inscrites sur une compétition en Autriche alors qu'elles devaient concourir en Norvège, où elles se trouvent déjà.

Agence France-Presse

28.11.2025, 15:45

28.11.2025, 15:57

«Nous sommes l'équipe de Belgique et nous sommes dans une situation qui nous dépasse», ont affirmé les «Belgian Bullets» dans une vidéo publiée sur instagram jeudi.

Les athlètes, qui se trouvent à Lillehammer où elles pensaient pouvoir concourir samedi et dimanche en Coupe d'Europe, se sont rendu compte à leur arrivée en Norvège qu'elles ne figuraient pas sur les listes de participantes.

«Nous avions décidé à la fin de l'été (...) de participer à la Coupe d'Europe à Lillehammer. Nous avons réservé en août les vols, l'hôtel, les transports», affirment-elles, en soulignant que la fédération belge était au courant.

Il y a quelques semaines, elles réalisent toutefois qu'elles ont été inscrites par erreur à une compétition à Innsbruck, en Autriche, qui a lieu le même week-end 2.000 kilomètres plus au sud.

«Nous avons immédiatement contacté la Fédération internationale (IBSF) qui nous a confirmé que les changements allaient être faits», expliquent-elles. «Mais une fois arrivées à Lillehammer, nous avons vu que nous n'étions pas sur les startlists.»

Une pétition lancée

Elles ajoutent que, malgré de nombreux échanges par mail, l'IBSF refuse pour l'instant de les inscrire. Elles ont ainsi lancé une pétition, signée par près de 2.500 personnes vendredi midi, pour faire changer d'avis la fédération internationale.

«On va rater une course et devoir changer drastiquement notre programme, ce qui va coûter beaucoup d'argent», soulignent-elle tandis que les Jeux olympiques de Milan-Cortina approchent.

La semaine dernière, lors de leur première course de la saison en bob à deux, Kelly Van Petegem et Jïenity de Kler avaient pris la 20e place de la Coupe du monde à Cortina (Italie). En monobob, Van Petegem avait pris la 15e.

Lors des derniers Jeux olympiques d'hiver à Pékin, en 2022, le duo belge An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts avait terminé 15e.

Les plus lus

Plan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées
Lara Gut-Behrami sort du silence : «J'adore le ski, mais...»
Alexandra Rosenfeld donne des détails glaçants sur son ex, Jean Imbert
Incendie dans un collège primaire, 500 élèves évacués
Déboires aériens pour le LS après sa première défaite européenne
Ski en Romandie: voici les stations ouvertes, danger d’avalanche compris