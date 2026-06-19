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Hippisme Les cavaliers helvétiques sur le podium aux Pays-Bas

ATS

19.6.2026 - 21:44

Les cavaliers suisses ont brillé au CSIO de Rotterdam. Ils ont cueilli la troisième place du Prix des Nations pour prendre une très belle option sur leur présence à la finale de la Ligue des Nations à Barcelone.

Les cavaliers suisses terminent 3es à Rotterdam.
Les cavaliers suisses terminent 3es à Rotterdam.
Keystone

Keystone-SDA

19.06.2026, 21:44

Martin Fuchs avec Lorde, Gaëtan Joliat avec Chelsea et Alain Jufer avec Chaccoo ont tous les trois réussi un sans-faute lors de la première manche. Lors de la seconde manche, Jason Smith et Gaëtan Joliat ont buté sur un obstacle. Heureusement, le nouveau sans-faute de Martin Fuchs a permis aux Suisses de disputer le barrage. Un barrage que les Suisses ont perdu au temps face à la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

A la faveur de ce résultat, la Suisse occupe la quatrième place de la Ligue des Nations. Tous les feux sont ainsi au vert pour une qualification pour le rendez-vous de Barcelone.

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