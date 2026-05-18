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NBA Les Cavaliers éteignent les Pistons et défieront les Knicks

ATS

18.5.2026 - 06:51

La finale de la Conférence Est de NBA opposera Cleveland à New York. Les Cavaliers ont gagné le droit de défier les Knicks en dominant les Pistons 125-94 dimanche à Detroit lors du match 7.

Keystone-SDA

18.05.2026, 06:51

18.05.2026, 07:28

Les Cavs créent une petite surprise en s'imposant largement sur le parquet de la meilleure équipe de la saison régulière à l'Est, eux qui ont attaqué ces play-off avec le quatrième bilan de la Conférence. Ils avaient déjà dû se battre jusqu'au match 7 au premier tour face aux Toronto Raptors.

La franchise de l'Ohio, sacrée en 2016, retrouve la finale de conférence pour la première fois depuis 2018 et la fin du deuxième passage de LeBron James. Les Cavaliers ont trouvé les ressources pour dominer amplement les Pistons sur leur parquet, après avoir raté chez eux lors du match 6 l'occasion de terminer la série.

Comme lors du match 7 contre Toronto, l'intérieur Jarrett Allen a été déterminant avec 23 points. Avec son compère Evan Mobley (21 points, 12 rebonds, 6 passes), les Cavaliers ont globalement dominé dans la raquette en y inscrivant 58 points, contre 34 pour les Pistons.

Mitchell dans un bon soir

Irrégulier dans ces play-off, Donovan Mitchell était dans un bon soir avec 26 points, 7 rebonds et 8 passes. Relativement discret avec 9 points et 6 passes, James Harden s'est lui qualifié pour sa cinquième finale de Conférence.

L'expérimenté meneur à la barbe fournie, dans sa 17e saison, n'avait plus atteint ce niveau depuis 2018 avec les Houston Rockets. Il n'a disputé qu'une seule fois les finales NBA, une défaite en 2012 avec Oklahoma City où évoluait alors aussi le Vaudois Thabo Sefolosha.

Dès mardi, les Cavaliers se déplaceront à New York pour défier les Knicks. Ceux-ci sont au repos depuis une semaine après avoir balayé les Philadelphia 76ers en quatre matches au 2e tour des séries finales.

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