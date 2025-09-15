Les Championnats du monde en Valais confirment que la Suisse est une nation de VTT. Mais sa domination en cross-country est révolue, car la discipline s'est mondialisée.

Keystone-SDA ATS

Les Mondiaux en Valais ont attiré 110'000 spectateurs. 24'000 d'entre eux sont venus assister aux épreuves de cross-country à Crans-Montana lors des derniers jours, qui constituaient le cœur des championnats, surtout d'un point de vue suisse.

Un événement de cette ampleur n'est pas rentable financièrement dans un sport marginal comme le VTT. Mais il s'agit évidemment d'un investissement rentable pour le tourisme. Le VTT doit permettre de stimuler l'activité estivale qui prend de plus en plus d'importance.

C'est aussi pour cette raison que les communes et régions hôtes (Crans-Montana, Champéry, Monthey, Verbier, le Val d'Anniviers, Zermatt, Bellwald et Sion) se sont engagées dans le projet et ont préparé un cadre magnifique. Les organisateurs parlent d'une «visibilité internationale exceptionnelle», «d'images retransmises en direct dans des dizaines de pays» et «d'une destination dynamique, accessible et passionnée de sport présentée au monde entier».

14 médailles et un podium de cross-country haut en couleur

Sur le plan sportif, les Suisses ont remporté 14 médailles. Les courses de cross-country ont confirmé que ce sport s'est mondialisé. Ce n'est pas un hasard si, dans les catégories élites, Jenny Rissveds (Suède), Samara Maxwell (Nouvelle-Zélande) et Alessandra Keller (Suisse) chez les femmes, ainsi qu'Alan Hatherly (Afrique du Sud), Simone Avondetto (Italie) et Victor Koretzky (France) chez les hommes, représentant six nations différentes, sont montés sur le podium. On peut également ajouter les Etats-Unis, le Canada, le Danemark, la Namibie, la Slovénie et la Tchéquie dans les catégories juniors.

Même sans médaille, c'est bien

Le bilan de ces Championnats du monde est positif pour Swiss Cycling, même si les Suisses sont repartis sans médaille pour la deuxième fois consécutive chez les messieurs lors de la dernière journée. «Avoir quatre coureurs dans le top 10 sur un parcours aussi difficile et complexe, dans une année sans JO, c'est bien, même sans médaille», a souligné le directeur général Thomas Peter après la 4e place de Luca Schätti, la 5e de Mathias Flückiger, la 9e de Filippo Colombo et la 10e de Fabio Püntener. «Tous nos athlètes ont prouvé qu'ils étaient en très bonne forme. Cela montre que notre préparation était bonne», a déclaré Patrick Müller, responsable du sport de compétition.

Le fait que des athlètes de trois générations différentes aient figuré parmi les meilleurs ce week-end chez les hommes, avec Finn Treudler (22 ans/M23), Schätti et Püntener (tous deux âgés de 25 ans) ainsi que Flückiger (36 ans), conforte la fédération dans sa stratégie.