  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hippisme Soulagement pour Schwizer : ses chevaux retrouvent la liberté

ATS

23.8.2025 - 10:55

Pius Schwizer peut respirer, du moins temporairement. Les chevaux saisis dans sa ferme d'Oensingen dans son canton de Soleure sont de nouveau libres.

Pius Schwizer vit des moments difficiles
Pius Schwizer vit des moments difficiles
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.08.2025, 10:55

L'enlèvement des chevaux avait été ordonné en raison de la situation économique et financière difficile de Schwizer. Des créanciers ont fait valoir des dettes d'un montant total d'environ 600'000 francs. Les chevaux concernés n'étaient pas la propriété du cavalier de 63 ans mais appartenaient à des tiers. Ils avaient été placés là pour être entraînés et présentés lors de concours, comme l'écrit Schwizer dans un communiqué publié sur Facebook.

Hippisme. Sérieux problèmes financiers : un cavalier helvétique dans la tourmente

HippismeSérieux problèmes financiers : un cavalier helvétique dans la tourmente

La restitution des chevaux a été rendue possible, comme on peut le lire sur Facebook, par le règlement, vendredi, des créances à l'origine des saisies.

Le «cas Pius Schwizer» avait fait l'objet de plusieurs articles dans les médias suisses, notamment sur les saisies engagées par l'office des poursuites de Balsthal. Son image de marque a été fortement ternie. L'un des coups durs a été sa suspension par la commission de sélection de Swiss Equestrian. La fédération nationale l'a exclu pour une durée indéterminée du cadre d'élite du saut d'obstacles.

Les plus lus

Un décès sur le plateau de «Emily in Paris» interrompt le tournage
«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral
Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve
«Il y a énormément de monde» : la «Caraïbe de Bavière» aussi gagnée par le surtourisme
«Je garde la Coupe du monde? » – Trump fait son show à la Maison-Blanche