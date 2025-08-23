Pius Schwizer peut respirer, du moins temporairement. Les chevaux saisis dans sa ferme d'Oensingen dans son canton de Soleure sont de nouveau libres.

Pius Schwizer vit des moments difficiles KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'enlèvement des chevaux avait été ordonné en raison de la situation économique et financière difficile de Schwizer. Des créanciers ont fait valoir des dettes d'un montant total d'environ 600'000 francs. Les chevaux concernés n'étaient pas la propriété du cavalier de 63 ans mais appartenaient à des tiers. Ils avaient été placés là pour être entraînés et présentés lors de concours, comme l'écrit Schwizer dans un communiqué publié sur Facebook.

La restitution des chevaux a été rendue possible, comme on peut le lire sur Facebook, par le règlement, vendredi, des créances à l'origine des saisies.

Le «cas Pius Schwizer» avait fait l'objet de plusieurs articles dans les médias suisses, notamment sur les saisies engagées par l'office des poursuites de Balsthal. Son image de marque a été fortement ternie. L'un des coups durs a été sa suspension par la commission de sélection de Swiss Equestrian. La fédération nationale l'a exclu pour une durée indéterminée du cadre d'élite du saut d'obstacles.