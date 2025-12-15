Pour la première fois en dix ans, Kansas City va manquer les play-off en NFL. Et comble de malchance, le quarterback Patrick Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Patrick Mahomes se tient le genou gauche après avoir subi une déchirure du ligament antérieur KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Chiefs se sont inclinés 16-13 face aux Los Angeles Chargers dans leur stade et ont ainsi essuyé leur huitième défaite en quatorze matchs cette saison. Les Houston Texans ayant remporté leur match contre les Arizona Cardinals, les Chiefs n'ont plus aucune chance de participer aux play-off ni de remporter leur troisième Super Bowl en quatre ans.

Pour couronner le tout, Mahomes s'est blessé au genou gauche dans les dernières minutes du match. Le double MVP a été transporté à l'infirmerie et n'a pas pu reprendre le jeu. Dans la soirée, les Chiefs ont appris la triste nouvelle: Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur et devra faire une pause de plusieurs mois.

Les Chiefs ont annoncé qu'une opération était envisagée. On ne sait pas encore si Mahomes sera de nouveau opérationnel pour le début de la saison prochaine en septembre.