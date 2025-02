De 0 à 200’000 : tels sont les chiffres des championnats du monde de ski nordique qui débutent ce mercredi à Trondheim, la troisième ville de Norvège.

Nadine Fähndrich ramènera-t-elle une médaille de Trondheim ? KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

0 titre à défendre pour la Suisse

La Suisse est revenue les mains vides des Mondiaux de Planica en 2023. La dernière médaille pour le camp helvétique fut remportée par Laurien van der Graff et Nadine Fähndrich, deuxièmes du sprint par équipes en 2021 à Oberstdorf. Dario Cologna reste le dernier champion du monde suisse avec sa victoire dans le skiathlon en 2013 à Val di Fiemme.

1 seul championnat du monde à Trondheim

Trondheim est pour la deuxième fois le théâtre des championnats du monde. La première édition en 1997 avait souri au sauteur vaudois Sylvain Freiholz, médaillé de bronze au grand tremplin.

2 nations exclues

La Russie et le Bélarus ont été exclus de ces championnats du monde comme il y a deux ans en raison de la guerre en Ukraine.

3 sports

Ces championnats du monde regroupent trois sports avec le fond, le saut et le combiné nordique. La Suisse sera représentée dans ces trois sports.

6 championnats du monde en Norvège

La Norvège accueille pour la sixième fois les championnats du monde, quatre fois à Oslo et deux fois à Trondheim. Seule la Finlande, avec sept championnats du monde, en a organisé davantage.

10 jours de compétition

Ces championnats du monde se disputeront sur dix jours dans le centre nordique de Granasen. Le lundi 3 mars sera le seul jour de repos.

15 millions de budget

Le budget de ces championnats du monde s’élève à 185 millions de couronnes norvégiennes, soit près de 15 millions de francs. Celui des championnats du monde de biathlon à Lenzerheide a été chiffré à 12 millions de francs.

18 médailles suisses

La Suisse a remporté 18 médailles lors des précédents championnats du monde. Elle figure avec ce total au 13e rang du classement des nations. Quatre Suisses ont cueilli l’or, le fondeur Dario Cologna (2013) et les sauteurs Marcel Reymond (1933), Simon Ammann (2007) et Andreas Küttel (2009).

22 Suisses en lice

Swiss-Ski a sélectionné 22 athlètes dont 7 néophytes pour ces championnats du monde. L’équipe de Suisse comprend 14 fondeurs, 7 sauteurs et le spécialiste du combiné nordique Pascal Müller.

25 titres décernés

25 titres seront décernés lors de ces championnats du monde: 12 en fond, 6 en saut et 7 en combiné nordique.

54 championnats du monde

Trondheim accueille la 55e édition des championnats du monde. Les premiers ont eu lieu en 1925 à Janske Lazne dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Quatre épeuves figuraient au programme, le fond sur 18 et 50 km, le saut au grand tremplin et le combiné nordique.

70 nations en lice

70 nations seront représentées lors de ces championnats du monde. Soit quatre de plus qu’en 2023.

392 kilomètres entre Oslo et Trondheim

Trondheim se trouve à 392 kilomètres au nord d’Oslo à vol d’oiseau. Il faut compter six heures en voiture pour le voyage depuis la capitale sur un tracé de 492 kilomètres.

425 médailles norvégiennes

Avec 425 médailles dont 171 en or, la Norvège est la nation la plus récompensée lors de ces championnats du monde devant la Finlande (205). La Norvège a été devancée pour la dernière fois au tableau des médailles lors des championnats du monde 1997 à... Trondheim où la Russe avaient remporté six titres.

540 couronnes pour le billet le plus cher

Le billet le plus cher pour ces championnats du monde coûtera 43 francs.

2300 bénévoles

2300 bénévoles seront à l’œuvre lors de ces championnats.

200’000 billets vendus

La barre des 200’000 billets vendus a été franchie mardi. Tout indique que ces championnats du monde se dérouleront à guichets fermés dans une ambiance qui promet d’être «électrique».