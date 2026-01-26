  1. Clients Privés
NBA Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

ATS

26.1.2026 - 07:05

Les Clippers sont désormais bien installés dans le Top 10 de la Conférence Ouest de NBA. Yanic Konan Niederhäuser et ses coéquipiers ont écrasé les Brooklyn Nets 126-89 dimanche pour cueillir un huitième succès dans leurs neuf derniers matches.

Keystone-SDA

26.01.2026, 07:05

26.01.2026, 07:27

Resté sur le banc jeudi lors du derby de Los Angeles remporté face aux Lakers, Yanic Konan Niederhäuser a cette fois-ci été aligné. Le «rookie» fribourgeois n'a toutefois eu droit qu'à sept minutes de jeu, réussissant 4 points et 2 rebonds, dans une rencontre où les Clippers ont pourtant très vite fait la différence.

Portée par Kawhi Leonard (28 points, dont 21 en première mi-temps), la franchise californienne a pris jusqu'à 38 points d'avance dans le deuxième quart-temps (64-26) avant de dérouler. Elle affiche toujours moins de 50% de victoires (21 succès, pour 24 défaites), mais a gagné 15 de ses 18 dernières parties.

