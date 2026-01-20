Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi la loi des Clippers lundi ATS

Le match entre les Clippers et les Wizards n'a pas donné lieu à un «derby» suisse lundi en NBA.

Keystone-SDA ATS

Yanic Konan Niederhäuser n'a pas été aligné par la franchise de Los Angeles, qui a battu les Wizards de Kyshawn George 110-106 pour cueillir un sixième succès d'affilée.

Auteur de 18 points, 6 rebonds et 6 assists dans cette partie, Kyshawn George aurait pu permettre à son équipe de renouer avec la victoire après six défaites consécutives. Mais l'ailier valaisan a manqué cruellement d'adresse dans le «money time».

L'international canadien a ainsi raté les trois tirs qu'il a tentés au cours des 94 dernières secondes de jeu. Le premier alors que son équipe était menée 104-103, et les deux autres à respectivement 31''9 et 9''4 du «buzzer» alors que le score était de 108-106.

C'est James Harden qui a scellé l'issue de cette rencontre disputée à Washington en marquant ses deux lancers-francs à 3''5 de la fin. La star des Clippers fut l'homme du match avec ses 36 points (avec un 18/20 au lancer-franc), 9 passes décisives et 7 rebonds.

Si les Wizards (10 victoires-32 défaites) restent «scotchés» à l'avant-dernière place de la Conférence Est, les Clippers (19-23) sont désormais du bon côté de la barre à l'Ouest. L.A. a remporté 13 de ses 15 derniers matches pour pointer au 10e rang de sa Conférence, une place synonyme de barrages (play-in).