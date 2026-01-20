  1. Clients Privés
Basketball Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

ATS

20.1.2026 - 06:08

Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi la loi des Clippers lundi
Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi la loi des Clippers lundi
ATS

Le match entre les Clippers et les Wizards n'a pas donné lieu à un «derby» suisse lundi en NBA.

Keystone-SDA

20.01.2026, 06:08

Yanic Konan Niederhäuser n'a pas été aligné par la franchise de Los Angeles, qui a battu les Wizards de Kyshawn George 110-106 pour cueillir un sixième succès d'affilée.

Auteur de 18 points, 6 rebonds et 6 assists dans cette partie, Kyshawn George aurait pu permettre à son équipe de renouer avec la victoire après six défaites consécutives. Mais l'ailier valaisan a manqué cruellement d'adresse dans le «money time».

L'international canadien a ainsi raté les trois tirs qu'il a tentés au cours des 94 dernières secondes de jeu. Le premier alors que son équipe était menée 104-103, et les deux autres à respectivement 31''9 et 9''4 du «buzzer» alors que le score était de 108-106.

C'est James Harden qui a scellé l'issue de cette rencontre disputée à Washington en marquant ses deux lancers-francs à 3''5 de la fin. La star des Clippers fut l'homme du match avec ses 36 points (avec un 18/20 au lancer-franc), 9 passes décisives et 7 rebonds.

Si les Wizards (10 victoires-32 défaites) restent «scotchés» à l'avant-dernière place de la Conférence Est, les Clippers (19-23) sont désormais du bon côté de la barre à l'Ouest. L.A. a remporté 13 de ses 15 derniers matches pour pointer au 10e rang de sa Conférence, une place synonyme de barrages (play-in).

