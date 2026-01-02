Les Clippers ont entamé 2026 comme ils avaient conclu 2025: sur une victoire. La franchise de Los Angeles a cueilli jeudi son sixième succès d'affilée en NBA en dominant Utah 118-101.

Keystone-SDA ATS

Auteur de 16 points mardi face à Sacramento, Yanic Konan Niederhäuser a également livré la marchandise en ce premier jour de l'An. Le pivot fribourgeois a eu droit à 27 minutes de jeu, soit 2 de plus que face aux Kings, cumulant 6 points et 10 rebonds. C'est la première fois que le «rookie» atteint les 10 rebonds en NBA.

Les Clippers, qui avaient inscrit les 16 premiers points du match, ont finalement dû patienter jusqu'au dernier quart pour faire la différence. Niederhäuser n'a pas quitté le parquet durant cet ultime quart, remporté 36-20 par des Clippers qui ont pu compter sur un excellent Kawhi Leonard (45 points, dont 20 au dernier quart).

Privé de Clint Capela, malade, Houston a pour sa part cueilli jeudi sa quatrième victoire de suite, la 21e de la saison en 31 matches disputés. Les Rockets se sont imposés 120-96 à Brooklyn, grâce notamment aux 22 points, 11 passes décisives et 5 rebonds de leur superstar Kevin Durant.