  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Les Clippers ne ralentissent pas et signent un sixième succès

ATS

2.1.2026 - 07:17

Les Clippers ont entamé 2026 comme ils avaient conclu 2025: sur une victoire. La franchise de Los Angeles a cueilli jeudi son sixième succès d'affilée en NBA en dominant Utah 118-101.

Keystone-SDA

02.01.2026, 07:17

02.01.2026, 07:21

Auteur de 16 points mardi face à Sacramento, Yanic Konan Niederhäuser a également livré la marchandise en ce premier jour de l'An. Le pivot fribourgeois a eu droit à 27 minutes de jeu, soit 2 de plus que face aux Kings, cumulant 6 points et 10 rebonds. C'est la première fois que le «rookie» atteint les 10 rebonds en NBA.

Les Clippers, qui avaient inscrit les 16 premiers points du match, ont finalement dû patienter jusqu'au dernier quart pour faire la différence. Niederhäuser n'a pas quitté le parquet durant cet ultime quart, remporté 36-20 par des Clippers qui ont pu compter sur un excellent Kawhi Leonard (45 points, dont 20 au dernier quart).

Privé de Clint Capela, malade, Houston a pour sa part cueilli jeudi sa quatrième victoire de suite, la 21e de la saison en 31 matches disputés. Les Rockets se sont imposés 120-96 à Brooklyn, grâce notamment aux 22 points, 11 passes décisives et 5 rebonds de leur superstar Kevin Durant.

Les plus lus

Drame de Crans-Montana: ce que l'on sait
Live-blog : suivez les dernières infos en continu
«C'était horrible. Les gens se bousculaient...» - Des témoins racontent le drame
«Se faire dépasser par Granit Xhaka, c'est une petite fierté»
Retraite, impôts, santé… : ce qui va changer en Suisse en 2026
«Quelque chose de spécial», les universitaires américains conquis