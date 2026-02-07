  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Niederhäuser et les Clippers renouent avec la victoire

ATS

7.2.2026 - 07:24

Battus lors de leurs deux précédentes sorties, les Clippers ont renoué avec la victoire vendredi en NBA. Mais Yanic Konan Niederhäuser et ses équipiers ont souffert pour vaincre Sacramento.

Keystone-SDA

07.02.2026, 07:24

07.02.2026, 07:53

La franchise de Los Angeles s'est imposée 114-111 dans le derby californien qui l'opposait aux Kings, lanterne rouge de la Ligue avec 12 succès pour désormais 40 défaites. Elle a pu compter sur Kawhi Leonard, auteur de 31 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, pour faire la différence.

Yanic Konan Niederhäuser n'a eu droit qu'à six minutes de jeu, dans une partie où les Clippers ont forcé la décision au dernier quart-temps grâce à un partiel de 24-9 qui leur a permis de mener 105-93 à 4'19 de la fin. Le «rookie» fribourgeois a inscrit 2 points, rentrant l'unique tir qu'il a tenté.

A noter que les Clippers ont évolué vendredi leurs deux recrues majeures des derniers jours. Ni Darius Garland, échangé contre le meneur All-Star James Harden avec Cleveland, ni Bennedict Mathurin, arrivé d'Indiana en échange du pivot titulaire Ivica Zubac, n'ont pu être alignés.

Les plus lus

Trump se défend comme il peut, Kamala Harris parle d'«enfumage»
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Affaire Epstein: «Si vous voulez ce combat, faisons-le en public»
Crans-Montana: contrôles défaillants aussi dans les écoles et salles de location
Maigres retraites en Russie: «Je ne suis pas allée dans un magasin depuis trois ans»
Une cérémonie spectaculaire pour lancer les Jeux de Milan – Cortina !