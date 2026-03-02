  1. Clients Privés
NBA Les Clippers et Niederhäuser renouent avec la victoire

ATS

2.3.2026 - 07:15

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont renoué avec la victoire dimanche en NBA, après trois défaites consécutives. La franchise de Los Angeles a dominé les New Orleans Pelicans 137-117.

Keystone-SDA

02.03.2026, 07:15

02.03.2026, 07:42

Dixièmes de la Conférence Ouest, les Clippers ont toujours fait la course en tête face aux Pelicans, qui ont dû composer sans leur fragile star Zion Williamson (blessé) alors que ce dernier avait disputé 35 matches d'affilée (son record). Mais ils ne se sont mis définitivement à l'abri que dans le dernier quart.

Les Clippers, qui menaient 107-94 à l'entame de l'ultime période, ont porté leur avance à 26 longueurs à 4'01 de la fin (127-101) avant de gérer leur acquis. Ils ont comme souvent pu compter sur Kawhi Leonard (23 points, 5 passes décisives) pour faire la différence dans cette partie.

Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 20 minutes de jeu dimanche. Le «rookie» fribourgeois en a profité pour réussir 7 points (à 2/3 au tir et 3/3 au lancer-francs) et 6 rebonds pour un différentiel de +10. Il a en outre commis 5 fautes.

4e Suisse à jouer en NBA«On lui a fait confiance et là... on est à L.A.» - Niederhäuser vit son rêve en famille

Le Suisse Yanic Konan Niederhäuser vit un rêve en NBA

Le basketteur fribourgeois nous raconte son aventure à Los Angeles, où il est en train de se faire une place en NBA. Sélectionné pour le Rising Star Challenge, le joueur des Clippers gravit les échelons petit à petit.

25.02.2026

